Camping Paradis, de la fiction à la réalité : Grande annonce de Laurent Ournac

Depuis presque quinze ans, Laurent Ournac est la star de la célèbre série de TF1 Camping Paradis. La fiction rejoint aujourd'hui la réalité puisque le comédien a accepté d'être l'ambassadeur du nouveau réseau de campings directement inspiré de la série télévisée.

Douze Campings Paradis ont ouvert leurs portes le 2 juin 2020 en France et ils promettent de se plonger dans "un cadre reprenant l'univers, la scénographie (avec le portique, la voiturette électrique, les tenues du personnel...) et l'ambiance de la série télévisée", promet le dossier de presse. Même la fameuse Fiesta Boom Boom est au programme. Au site de 20 Minutes, le papa de Capucine (7 ans) et Léon (1 an) a évoqué son rôle dans cette affaire. "Je suis leur égérie. Si on était dans la mode, je serais leur mannequin privilégié, leur voix, leur corps. Comme je représente la série depuis quinze ans, c'était cohérent d'en être l'image. Je participe aussi avec eux à une réflexion sur la philosophie de Camping Paradis, même si je ne suis pas un spécialiste du tourisme. On met en parallèle nos idées pour des soirées d'animation, des thèmes", explique Laurent Ournac. La star précise tout de même : "Ce n'est pas moi qui ouvre des campings, je n'en suis pas le directeur ! (...) Ce ne sont pas des produits dérivés, ce n'est pas un mug ou un polo, les gens vont venir en vacances pour retrouver un état d'esprit et une façon de concevoir les vacances, c'est d'autant plus fort." Les fans savent donc où passer leurs prochaines vacances !

Concernant le tournage de Camping Paradis, il reprendra à Martigues à la mi-août et le tournage de l'épisode à la montagne qui a été subitement arrêté à cause du coronavirus, devrait être relancé en décembre. La grande annonce concernant cette nouvelle saison est la participation de Patrick Sébastien. "Dans l'un des prochains épisodes, on a un personnage qui lui correspond en termes d'âge, de maturité... On l'a contacté, on lui a parlé du projet et il a été séduit par l'idée. C'est l'une des personnalités qui symbolise la culture populaire à la télé. Camping Paradis s'apparente très bien à ça. Il y a une logique entre la personnalité médiatique qu'il est, hyperpopulaire, et la série familiale", explique Laurent Ournac. Et tourner avec l'ex-star de France 2 est pour lui un réel bonheur : "Gamin, j'ai grandi avec Patrick Sébastien en regardant ses émissions, avec cette culture-là. Il me ramène à des souvenirs d'enfance, à des soirées avec mes parents à regarder Carnaval ! Il fait partie de mon patrimoine culturel populaire, je suis ravi de pouvoir tourner avec lui dans quelques semaines."