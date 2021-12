Sylvain Tesson le visage paralysé et le corps en miettes : retour sur la nuit du terrible drame

Il ne pourra plus jamais être physiquement l'homme qu'il était avant. L'écrivain qui semblait être un surhomme par ses voyages souvent extrêmes (5000 kilomètres à pied à travers l'Himalaya, 31 pays traversés en roulant 25000 kilomètres avec moins de 1000 euros en poche, ascension incroyable de montagnes et six mois vécu seul dans une cabane en Sibérie sans électricité ni eau courante) a chuté, bêtement, alors qu'il passait une soirée avec des amis.

Une chute très bête

Retour en août 2014. Sylvain Tesson profite d'un séjour chez l'auteur Jean-Christophe Rufin qui vit non loin du Mont-Blanc. Les livres et leur passion commune de l'escalade les rapprochent. Le fils du célèbre journaliste Philippe Tesson a perdu sa mère Marie-Claude Tesson-Millet quelques semaines plus tôt. Mais ce soir-là, l'ambiance est bonne. Dans le chalet on fête la sortie prochaine de son livre Berezina. Le grimpeur Daniel Du Lac et l'éditeur Ludovic Escande sont aussi présents. On mange bien, on boit aussi et Sylvain Tesson finit par tomber. Lui qui était surnommé Le prince des chats car il avait l'habitude d'escalader sans protection montagnes, immeubles et églises, s'est "cassé la gueule d'une gouttière". Une chute de plus dix mètres aux conséquences désastreuses.

Des séquelles à vie

Après plus d'une dizaine de jours passés dans le coma, il se réveille à l'hôpital et là, les nouvelles bien qu'inespérées car il aurait pu mourir, sont rudes à entendre. Il a les vertèbres et le crâne en miettes, il est sourd d'une oreille, il a perdu le goût et un côté de son visage est paralysé.

Sa première réapparition à la télévision, dans On n'est pas couché (France 2) a eu lieu en février 2015, justement pour faire la promotion de son livre Bérézina. Lunettes de soleil sur le nez, il se tient parfois la bouche pour mieux articuler et annonce avec humour concernant son accident avoir "commis une maladresse". Laurent Ruquier n'avait alors pas caché avoir été "très inquiet" pour lui.

Sylvain Tesson a récupéré un peu de ses facultés avec le temps mais son visage gardera malheureusement toujours les stigmates de ce drame. "J'ai une très sale gueule et cela me coûte d'être devant un objectif (...) J'ai une gueule cubique, je peux aller draguer au musée Picasso !", avait-t-il déclaré avec humour la même année à Causette.

Un corps meurtri qui ne l'arrête pas

Son retour à la vie et la bataille menée contre son corps a été compliquée. Refusant les rééducations à l'hôpital, il a décidé de grimper presque tous les jours les 422 marches de Notre-Dame de Paris. Une ascension par les marches pour une fois qui lui a permis d'aller mieux. Il avait juré que s'il s'en sortait il voyagerait cette fois en France, il est allé Sur les chemins noirs. Un récit de voyage, un autre énorme succès qui a sera adapté au cinéma. L'écrivain sera incarné par Jean Dujardin.

Sylvain Tesson qui n'a donc jamais cessé de travailler est au coeur de l'actualité avec la sortie dans les salles obscures de La Panthère des neiges, un film qui fait écho au livre éponyme. Il s'était rendu au Tibet avec le photographe animalier Vincent Munier à la recherche du très rare animal.