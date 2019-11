Sylvie Tellier : Ce que sa fille, proche des Miss, n'a pas le droit de faire...

Le 14 décembre prochain, en direct sur TF1, la sublime Vaimalama Chaves, Miss France 2019, devra céder sa couronne à notre nouvelle reine de beauté. Mais pour l'heure, les trente prétendantes à la couronne nationale sont actuellement à Tahiti pour le voyage officiel des Miss. Accompagnées par plusieurs journalistes mais aussi par Sylvie Tellier, les jeunes femmes partagent également ce voyage paradisiaque avec Margaux, la fillette de la présidente du Comité Miss France.

En effet, n'ayant pas le coeur d'être séparée de sa fille une nouvelle fois, Sylvie Tellier l'a donc emportée dans ses bagages. Mais attention, même si elle n'est âgée que de 5 ans, la petite est mise en garde : il y a des règles ! "J'ai expliqué à Margaux que, même si elle passe le séjour avec nous, ça sera très difficile de voir qui sera Miss France. Et comme sa maman travaille dans l'organisation, je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas le droit, même si elle avait un petit coup de coeur, d'aller voir la Miss en question pour lui dire", raconte l'ex-Miss France 2002.

Pour Margaux, qui sera au contact des Miss pendant un mois et demi, cette règle risque d'être très difficile à tenir. D'autant plus que ces reines de beauté font rêver la plupart des petites filles françaises ; baignant dans cet univers depuis toute petite, Margaux n'échappe sûrement pas à cette règle...

Bien évidemment, elle ne sera pas complètement mise à l'écart. Elle pourra même, si elle le souhaite, participer aux nombreuses activités organisées pour les candidates : "Je vais lui montrer les cours de démarche d'Arnaud Sol Dourdin mais aussi les leçons de bonnes manières données par Jérémy Côme. Il n'est évidemment pas question de lui faire une formation de Miss à 5 ans et demi mais plutôt de lui montrer qu'il y a des choses à apprendre pour se présenter aux gens, qu'il faut regarder les personnes dans les yeux quand on leur parle, saluer tout le monde lorsque l'on entre dans une pièce... Le respect des autres est très important mais aussi celui du travail et des équipes", explique Sylvie Tellier.

En tout cas, une chose est certaine, Margaux va passer un très bon moment que beaucoup de petites filles lui envieraient !