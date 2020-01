Sylvie Tellier, sa mère hospitalisée : photo pour rassurer

Les semaines passent, mais ne se ressemblent pas pour Sylvie Tellier. Toujours en plein marathon médiatique avec sa nouvelle protégée, Clémence Botino élue Miss France 2020, elle n'en oublie pas de prendre soin des siens. Et à en croire ses derniers posts intrigants, c'est sa mère qui a nécessité une attention toute particulière récemment. Cette dernière pourrait bien avoir rencontré quelques soucis de santé récemment. Une situation qui a semble-t-il inquiété la directrice du comité Miss France sans pour autant qu'elle en fasse part à sa communauté.

Toutefois, c'est avec un sourire éclatant qu'elle est apparue ce lundi 27 janvier sur Instagram, complice au côté de sa maternelle et révélant au passage sa récente visite à l'hôpital. "Quelle joie de retrouver ce beau sourire ! Merci à toutes les équipes du service de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière, médecins, infirmières et tout le personnel hospitalier. Merci d'avoir pris soin de ma maman et de dédier votre vie aux autres. #youpilavie #maman #amour #precieux #medecin #engagement #chance", a-t-elle inscrit, reconnaissante, en légende. Si la maman de trois enfants ne donne pas plus de détails, elle s'est sans surprise attiré les bons sentiments des internautes. "Profitez bien de votre maman", "J'espère que tout va bien", "Meilleure santé pour votre maman !", lit-on. Pour lui mettre du baume au coeur, certains soulignent même la ressemblance frappante entre la mère et sa fille. "Que vous êtes belles", "Comme vous vous ressemblez, ça fait plaisir", "Vous ressemblez énormément à votre maman".



Il y a quelques semaines déjà, Sylvie Tellier dédiait une publication à sa mère et partageait un message qui prêtait à confusion. Elle y laissait subtilement entendre que sa maman avait rencontré quelques pépins de santé et lui adressait tout son amour. "Parce que tu es la plus belle, la plus douce et la plus inspirante des mamans. Je t'envoie toute ma force et mon amour." Espérons que le pire soit désormais derrière elles.