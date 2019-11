Sziget Festival : Le Meilleur festival européen ouvre sa billetterie pour 2020 !

What happens au Sziget... ne reste pas au Sziget. Après avoir passé le mur du nombre pour la seconde année consécutive en accueillant plus de 500 000 festivaliers, le Sziget s'impose plus que jamais comme le Meilleur Grand Festival Européen (titre qui lui a été décerné en 2011 et en 2014).

Pas besoin de traverser le globe pour aller à Coachella, de regretter avec nostalgie Woodstock et encore moins de pester parce que Burning Man est sold-out, Sziget a largement pris la relève. Situé au coeur du 3e arrondissement de Budapest, sur l'île d'Óduba, Sziget accueille une programmation cinq étoiles. Sept jours de musique éclectique et électrique qui a su contenter tous les goûts l'an passé : Ed Sheeran, Macklemore, The National, Post Malone, Florence + The Machine, Twenty One Pilots and Foo Fighters... Pour ne citer qu'eux ! En tout, ces sont quelques 1000 artistes venus de 62 pays qui ont foulés les scènes du Sziget. Ce ne sont pas moins de 100 000 personnes qui ont ondulé au rythme de Shape of You de Ed Sheeran, à quelques mètres du Danube.

Une diversité qu'on retrouve aussi dans le public du festival. Tous les ans, les gens affluent de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d'Allemagne ou de France. C'est pour cette raison que l'organisation du festival est particulièrement attachée à la promotion de la francophonie en multipliant les initiatives : des points d'information en français et un espace restauration français sont mis à disposition pour ceux qui viennent de l'Hexagone.

Le reste de Sziget fonctionne comme une ville indépendante où l'on peut trouver des restaurants, des magasins, des bars, des cafés et salons de thé, des stands de spécialités culinaires d'une douzaine de pays différents. Chaque année, les organisateurs tiennent compte des demandes du public grâce aux "Machines à souhait" disponibles sur Internet. Et surtout, fini la carte bleue perdue pendant un concert : le Sziget est le premier festival d'importance qui fonctionne avec sa propre monnaie. Depuis 2011, le système de FestiPay a remplacé la monnaie liquide.

Convaincus ? Ça tombe bien puisque le Sziget revient pour son édition 2020 et ça promet d'être toujours plus spectaculaire !

Dès le 14 novembre 2019 à midi, les Pass Szitizen Prime seront disponibles... mais uniquement pour 24 heures. Après, il sera trop tard !

La Machine à souhait aussi évolue. Désormais c'est le public qui décide du line-up : C'est juste révolutionnaire car en un clic, les organisateurs auront connaissance des doléances du public.

Préparez-vous bien parce que le Sziget Festival est une expérience unique dans la vie et c'est du 5 au 11 août 2020.

Tous les infos sur le site du Sziget Festival #SZIGET2020 : https://szigetfestival.com/fr/