Tal explique sa disparition des réseaux sociaux : "J'en avais besoin"

Elle avait sans doute besoin de prendre soin d'elle pour retrouver le sens de la vie qu'elle mène. Peu active musicalement depuis la sortie de son album Juste un rêve, durant l'année 2018, Tal a carrément disparu des réseaux sociaux ! Pour donner des explications à son public, la jeune interprète de Slow Down the Flow s'est toutefois, exceptionnellement, emparée de son smartphone en direction Instagram. "J'avais désactivé l'application car j'avais besoin de me déconnecter pour me retrouver, écrit-elle le mercredi 25 septembre 2019. Hors jeu et hors système. Ça m'a permis de prendre du recul sur tout ce que j'ai vécu ! Oui, je prends mon temps pour créer un nouveau projet mais ça vaut le coût."

Philosophe, la belle artiste de 29 ans a précisé que les réseaux sociaux n'étaient en aucun cas une représentation fidèle de son existence. Elle qui a porté la chanson de la Coupe du monde de football 2018 avec son titre Mondial préfère cesser de courir contre la montre. "Ne soyez pas pressés, faites ce que votre petite voix vous dit de faire, poursuit-elle. Votre instinct ne vous trompera jamais. On court trop après le succès, l'argent, le temps. On se compare, on se juge... Fuck all of that ! Soyez vous-mêmes et ce sera très bien." Espérons qu'une majorité suive ce sage conseil.