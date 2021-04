Tara Damiano (Secret Story) maman pour la 2e fois : tendre vidéo avec son bébé

Tara Damiano (28 ans) est la femme la plus heureuse du monde. Le 13 avril 2021, son époux Franck Levy a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés, sur Instagram. La candidate de Secret Story 7 (2013) est très discrète depuis sa participation à l'émission de télé-réalité. Depuis quelque temps, elle s'est d'ailleurs mise en "privé" sur Instagram. Heureusement, ses fans peuvent compter sur son mari pour donner les nouvelles les plus importantes les concernant. Ainsi, mardi soir, il a reposté une story de sa belle pour révéler que leur deuxième enfant était né.

Les internautes ont pu voir une vidéo dans laquelle Tara Damiano tient son bébé dans les bras. Elle lui dépose même un tendre baiser. C'est l'occasion pour le public de voir le joli minois de leur nouveau-né. Pour autant, on ne connaît pas encore son prénom ni son sexe. Mais le principal, c'est que la maman et lui semblent en pleine forme.

C'est le 9 novembre 2020 que sa deuxième grossesse avait été officialisée. Franck Levy avait partagé une photo en noir et blanc sur laquelle on pouvait voir Tara de profil, en body. Leur fils aîné Mayron (2 ans) avait quant à lui la tête posée sur son ventre arrondi. "Happy Birthday MAYRON. Tu es un garçon unique et exceptionnel. Tu me rends fier jour après jour et je suis persuadé que tu feras un super GRAND FRÈRE dans quelques mois. Je t'aime mon prince", Franck Levy avait-il écrit en légende de sa publication. A quand le premier portrait de famille à quatre ? Encore un peu de patience...