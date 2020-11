Tara Damiano (Secret Story) enceinte de son 2e enfant : jolie annonce en photo

Ce lundi 9 novembre est un grand jour pour Tara Damiano (28 ans) et son époux Franck Levy. Leur fils Mayron fête ses deux ans. Pour l'occasion, le papa a posté une belle déclaration sur Instagram et a, au passage, fait une grande annonce.

Les internautes ont ainsi appris que la candidate de Secret Story 7 (en 2013) est enceinte de son deuxième enfant. Franck a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir Tara de profil, en body. Son fils Mayron a la tête posée sur son ventre arrondi. "Happy Birthday MAYRON. Tu es un garçon unique et exceptionnel. Tu me rends fier jour après jour et je suis persuadé que tu feras un super GRAND FRÈRE dans quelques mois. Je t'aime mon prince", a-t-il écrit en légende de sa publication. Sans surprise, ses abonnés se sont empressés de le féliciter, ainsi que sa belle épouse.