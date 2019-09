Tara Reid dévoile le visage de son nouvel amoureux sur Instagram

Petite pause tendresse sur les réseaux sociaux, le mercredi 4 septembre 2019. Actuellement en vacances à Ibiza, l'actrice Tara Reid a finalement accepté de dévoiler le visage de son nouveau boyfriend. Sur son compte Instagram, la beauté de 43 ans a effectivement partagé une série de photographies, toutes plus adorables les unes que les autres, où on l'aperçoit dans les bras d'un certain Nathan Montpetit-Howar. "Je passe les plus belles vacances de ma vie avec mon homme à Cabo" écrit-elle. Loin des drames météorologiques de la saga Sharknado, le soleil a donc fait tourner la tête de la comédienne, dont le coeur semble léger comme une plume. Une chose est certaine : elle est "Reid" dingue de lui !

Vous avez du mal à suivre la vie sentimentale de Tara Reid ? Figurez-vous qu'elle aussi. En 2016, l'héroïne d'American Pie a même tenté de s'inscrire à l'émission de télé-réalité Marriage Boot Camp - où des couples tentent de sauver leur relation sous l'oeil des caméras - avec un certain Dean May... alors qu'ils n'étaient même pas ensemble. Fiancée à plusieurs reprises, avec Carson Daly, Michael Axtmann - entre autres -, elle se promenait encore, en 2018 dans les rues d'Hollywood, en compagnie de Ted Dhanik. Espérons que cette fois-ci sera la bonne !