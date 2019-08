Tara Reid dévoile sa culotte dans les rues de Los Angeles

On aurait pu croire que Tara Reid retournerait dans le grand cyclone de l'oubli une fois que la saga Sharknado a décidé d'épargner ses spectateurs d'une énième suite starring Ian Ziering - six films au total, quand même. C'était sans compter sur sa force et sa détermination. Loin de vouloir se cantonner aux rôles de cyborg à mèches roses, la comédienne n'a pas chômé ces dernières années. Outre les mauvais films météorologiques qui parcourent sa filmo, elle a été aperçue dans Il était un fois Noël en 2017, dans Ouija House en 2018 ainsi que dans Bleach de Michael Edmonds et Baby Bulldog en 2019. Bien que le temps passe, on reste assurément tous "Reid" dingue de Tara...