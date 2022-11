Tatiana de Rosnay : "Prenez votre temps", le jour où on l'a déconseillée d'épouser son mari Nicolas

Tatiana de Rosnay, principalement connue pour ses talents d'écrivaine, et notamment pour son best-seller, Elle s'appelait Sarah qui a été traduit dans 42 langues, file le parfait amour avec un certain Nicolas Jolly depuis désormais 25 ans. Ensemble, ils sont parents de deux très beaux enfants prénommés Louis (23 ans) et Charlotte, (21 ans). Dimanche 6 novembre, dans l'émission Un dimanche à la campagne, présentée par Frédéric Lopez, elle s'est confiée, aux côtés de Jarry et Clara Luciani, sur sa rencontre avec son homme.

"Une amie chère m'a forcée à aller à une soirée. Elle me dit 'je vais te présenter à un copain que je n'ai pas vu depuis longtemps'. Elle me présente à un type assez charmant. À un moment arrive une ravissante jeune femme blonde qui se précipite sur lui, genre 19 ans (...) Là je me suis dit : 'bon là je vais m'extraire de cette scène, dignement'. Je pars, il me dit : 'c'est ma soeur'. Donc l'espoir renaît, follement. Nous échangeons alors nos numéros de téléphones et nous nous sommes revus dix jours plus tard", a-t-elle raconté, avant d'expliquer qu'ils ont décidé de se marier "au bout d'un mois ou deux", seulement, après leur rencontre.

Vous êtes complètements malades

Une décision qui n'a pas plu à tout le monde, à commencer par leur amie en commun, grâce à qui ils s'étaient rencontrés et qu'ils avaient choisie comme témoin pour cette union. "Elle m'a dit : 'mais vous êtes complètements malades ! Prenez votre temps, vivez ensemble !'", a-t-elle déclaré, avant de rajouter qu'ils ne se sont "jamais quittés" depuis. Un véritable coup de foudre, sur lequel elle s'est notamment exprimée dans les pages d'ELLE, alors qu'elle était amenée à se rappeler d'un souvenir lié à un tendre cliché de son couple.

"Mon roc, mon garde-fou, mon ancre. Cette photo me fait rire tant elle est kitsch. Nous étions dans une ruelle d'Ischia. On m'a offert une rose et un photographe local nous a demandé de poser. Habituellement, je n'achète jamais les photos, mais là, on a craqué !", s'était-elle souvenue. Une belle histoire amour, comme on en voit rarement !