Tatiana-Laurence déjà maman d'un enfant majeur : confidences sur ce fils issu d'un viol conjugal

Ce lundi 24 janvier 2022, Xavier Delarue a certainement posté la dernière photo sur son compte Instagram avant l'arrivée de son bébé avec Tatiana-Laurence. Après presque vingt ans d'amour, le couple qui a traversé des périodes difficiles, dont un divorce en 2020, attend impatiemment un petit garçon. Il s'agira de leur premier enfant ensemble. Et tout le monde ne le sait peut-être pas mais Tatiana-Laurence a déjà eu un enfant.

En effet, dans son livre Au nom des femmes battues, Tatiana-Laurence raconte le calvaire qu'elle a vécu pendant plusieurs années avec son compagnon violent, alors qu'ils n'avaient que 17 ans. En plus de prendre des coups au quotidien, allant jusqu'à frôler la mort, la jolie blonde a eu des rapports sexuels forcés avec cet ex-petit ami. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. "J'ai été violentée pendant mes neuf mois de grossesse, j'ai été violentée pendant 24h d'accouchement, j'ai fini par avoir une césarienne. Dix jours après, il m'a réouvert cette césarienne avec le landau du bébé, j'ai fini à l'hôpital... J'ai vécu des trucs", racontait-elle lors d'une interview pour Sam Zirah en 2019.

Je me suis battue pour le garder

Tatiana-Laurence Delarue a donc bien donné naissance à cet enfant mais n'a pas eu le plaisir de le voir grandir. Et pour cause, c'est son ex-compagnon qui a obtenu la garde. "Je ne suis pas en contact avec cet enfant, je me suis battue très longtemps, mon avocat m'a dit que toutes les femmes comme moi, malheureusement, étaient arrachées à leurs enfants lorsqu'il s'agissait d'un viol avec un homme violent et que je devais faire le deuil. Je n'ai pas accepté les premières années, pendant quatre ans je me suis battue pour le garder, pour l'éloigner de son père, mais à l'époque il n'y avait pas toutes ces lois qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. A l'époque on m'a dit au tribunal : 'ce n'est pas parce qu'il a été violent avec vous qu'il le sera avec votre enfant'. Une erreur totale ! Maintenant on le sait, on éloigne le compagnon violent de sa famille, de la femme et des enfants, mais à l'époque ce n'était pas ça. Il fallait que j'attende qu'il soit majeur", a-t-elle expliqué.

Au moment de cet entretien avec Sam Zirah, l'enfant de Tatiana-Laurence venait justement de devenir majeur. "Donc j'attends de voir comment va se dérouler notre futur. J'espère qu'on aura un futur, qu'il en aura envie, qu'il aura compris mon histoire avec mon livre, qui a aussi été écrit pour lui. Je me suis reconstruite pour ça", a-t-elle assuré.