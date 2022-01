Tatiana Laurence enceinte de 8 mois et hospitalisée : "le bébé n'a pas bougé pendant plusieurs jours"

C'est ensuite Tatiana Laurence qui a souhaité donner de ses nouvelles sur son fil d'actualité après avoir reçu de nombreux messages. Elle n'a tout d'abord pas manqué de remercier les internautes pour leur soutien indéfectible. Puis, elle a annoncé qu'elle avait été hospitalisée en urgence car elle avait "tous les symptômes de la Covid". "Fièvre non stop depuis bientôt une semaine. Un coup j'ai extrêmement froid, un coup je me réveille dans une marre d'eau. Toux qui arrache la gorge, trachée, bronche... Gorge en feu, impossibilité de déglutition, manger ou boire. Difficulté de respiration, les voies sont obstruées. Le nez est totalement bouché. (...) J'ai perdu deux sens, odorat et goût à 100%. Fatigue intense, impossible de me lever, me déplacer, rester debout, le sommeil est en permanence présent. Perte de 2 Kilos. Bientôt dans le 9ème mois de grossesse, ce n'était vraiment pas de bonne augure", a-t-elle précisé.

Comme si cela ne suffisait pas, son hyperthyroïdie gestationelle a été perturbée par ces symptômes. Elle a "un rythme cardiaque beaucoup trop élevé" qui a eu des conséquences sur son bébé. "Notre bébé a cause de mon état fiévreux, n'a pas bougé pendant plusieurs jours, comme nous avons paniqué....", a-t-elle poursuivi. Heureusement, elle peut compter sur Xavier Delarue pour la soutenir une fois de plus dans cette épreuve, même s'il n'est pas non plus au top de sa forme.