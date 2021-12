Tatiana Laurence enceinte de Xavier : une grossesse marquée par l'infidélité et la maladie

L'année 2022 sera assurément unique pour Tatiana Laurence et Xavier Delarue. Les candidats de Secret Story (saison 1, en 2007) accueilleront leur premier enfant. Mais la fin de sa grossesse, la divine blonde de 39 ans a bien failli la vivre seule.

Mi juillet 2020, c'était le choc pour les fans de Tatiana Laurence et Xavier Delarue. Les anciens candidats de télé-réalité avaient annoncé leur divorce. Mais surprise, un an plus tard, c'est leur réconciliation qu'ils ont mise en avant... et la grossesse de la future maman. Tous deux ont posé sur une plage, en train de s'embrasser, avec un cadre contenant des images de l'une des échographies. Un immense bonheur qui a rendu leurs fans très heureux. Mais début octobre, c'était l'ascenseur émotionnel.

Des rumeurs d'infidélité

Dans la nuit de samedi à dimanche 3 octobre 2021, Tatiana a confié sur Twitter que Xavier l'avait trahie avec l'une de ses collègues des Mystères de l'amour (TMC). "Je vous annonce que Xavier Delarue est en couple avec Marjorie Bourgeois. Les deux amants s'aimaient depuis déjà bien longtemps et n'ont pu cesser leur passion commune malgré l'aventure qui a recommencé après notre divorce. Triste de l'avoir appris comme ça, non par eux-mêmes et d'avoir été, dans mon état, complètement trompée par eux deux. Mais je souhaite vous dire la vérité comme ils n'avaient pas les c*****s de vous l'annoncer eux-mêmes, même pas à moi. Je ne vais pas rajouter que je suis triste, anéantie, dévastée, brisée à vie... Vous pouvez imaginer mon état. Fini leurs cachotteries, ils sont libres de vivre leur idylle au grand jour, je les libère ! Bonheur à eux. Je leur souhaite une longue vie d'amour. Le coeur a ses raisons que la raison ignore...", avait-on pu lire.

Le message n'était resté que quelques heures sur le réseau social. Puis, Tatiana Laurence avait fait machine arrière en assurant que son cher et tendre était victime "de mensonge et d'invention" depuis un an. "Finalement, c'est une fausse relation prononcée par jalousie ou bien vengeance. (...) Invention qui a été répétée dans le but de faire du mal", a-t-elle précisé. Elle a également expliqué qu'il n'existait qu'une amitié, "pas saine peut-être des deux côtés", avec Marjorie Bourgeois (l'interprète de Stéphanie Dorville). "Alors stop je vous prie mes anges. Je suis fatiguée de cette histoire inventée. Ce n'était pas le bon moment. (...) J'ai la certitude que vous saurez faire en sorte d'arrêter ce cauchemar et me soulager. J'en ai besoin en ce moment, croyez-moi. Mon hyperthyroïdie ne me permet pas ce genre de stress, d'angoisse. Ce n'est pas bon pour moi et surtout pour notre bébé", avait-elle conclu. Le lendemain, Tatiana Laurence passait des examens en urgence. Fort heureusement, son fils était en bonne santé.

Les autres galères de Tatiana Laurence

Ce n'est pas la seule frayeur qu'elle a connue. Fin août, elle a confié qu'elle souffrait d'hyperthyroïdie gestationnelle. Un mal qui "peut être dangereux pour votre bébé et vous-même. (...) Fatigue jusqu'à l'épuisement totale... Mon coeur bat à 110 de pulsations par minute, soit, il est jour et nuit en course Olympique... Yeux qui peuvent gonfler fortement au réveil. Migraines extrêmes au quotidien jusqu'à dans la nuque...", avait-elle précisé. Elle souhaitait malgré tout rester positive. Mais, quelques jours plus tard, elle a dévoilé qu'elle était concernée, comme une femme sur cinq, par la rétroversion utérine (le fait que l'utérus a basculé vers l'arrière du vagin). Peut-être devra-t-elle donc subir une césarienne. Comme si cela ne suffisait pas, elle a été victime d'un accident de la route en octobre dernier, à cause d'un sanglier qui se trouvait sur la route. Plus de peur que de mal heureusement.