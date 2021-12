Tatiana-Laurence et Xavier Delarue : leurs tendres déclarations à leur futur bébé

Entre Tatiana-Laurence et Xavier Delarue, l'amour est définitivement au rendez-vous. Après moult disputes et rumeurs d'infidélité, les deux anciens candidats de la première saison de Secret Story en 2007 ont donné une nouvelle chance à leur histoire. Et de cette idylle naîtra, dans les prochains mois, un petit garçon. Une naissance au sujet de laquelle les futurs parents se sont extasiés, ce dimanche 5 décembre 2021 sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Sur son compte Instagram, la future mère de famille a partagé un cliché de son ventre arrondi, issu d'une adorable séance photo. En légende, Tatiana-Laurence s'est décidée à faire une petite rétrospective sur sa relation. "Il y a 19 ans, en 2002, notre love story a commencé", a-t-elle débuté, avant de poursuivre à l'attention de son futur "gros bébé" : "Dans quelques jours, notre ange va naître et unir nos âmes soeurs à tout jamais. Cette vingtième année, qui a déjà débuté, va être unique, car nous t'attendons avec une force d'amour inconditionnel."

Une attention également partagée par Xavier Delarue : "Dans 3 mois, tu es là. Nous veillons à ce que ton arrivée se passe bien, tu es tant attendu... (...) 19 ans que tes parents se connaissent aujourd'hui. Une Vie ! Et autant à te raconter quand tu seras là", s'est-il exprimé. Et d'ajouter, non sans révélations : "En attendant, je te parle et tu réagis à ma voix et mes mains chaque Jour qui avance et nous rapproche de ta Venue, d'ailleurs je crois que tu aimes déjà ton prénom..." Un prénom déjà choisi par le couple, mais que les deux futurs parents préfèrent encore garder top secret.

Retrouvez, respectivement, les publications de Tatiana-Laurence et Xavier Delarue en cliquant ici ainsi qu'en suivant ce lien.

Une arrivée très attendue par ces derniers donc, mais qui s'est malheureusement accompagnée d'un problème de taille. En effet, en octobre dernier, la jolie blonde a malheureusement été victime d'un fâcheux accident de la route. Une terrible mésaventure que l'acteur des Mystères de l'Amour (TMC) était revenu sur la Toile, apportant des nouvelles rassurantes.