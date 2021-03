Tatiana-Laurence se livre sur le décès de sa mère, "retrouvée inerte dans une marre de sang"

La vie de Tatiana-Laurence a longtemps été un combat. À l'âge de 17 ans, l'ancienne candidate de Secret Story (2007) a vécu une relation toxique avec un jeune homme qui l'a violentée et agressée sexuellement. Comme elle l'a souvent confié - notamment dans un livre - elle a même échappé au pire puisque ce dernier avait prémédité son assassinat, alors même qu'elle venait de donner naissance à leur fils.

Avant même d'être victime de violences conjugales, Tatiana a vu sa mère sombrer, laquelle n'a pas eu la même chance qu'elle puisqu'elle est décédée, selon elle, à cause de son compagnon. L'ex femme de Xavier Delarue n'avait alors que 12 ans. Invitée d'Évelyne Thomas sur Non Stop People, la jolie blonde s'est souvenue d'avoir été "préparée à sa mort". "Elle m'a dit qu'elle allait mourir", a-t-elle confié. Et pour elle de rappeler les mots de sa mère : "Tu sais, un jour, (mon compagnon ndlr) va y arriver. Encore dernièrement, il a dévissé les roues de ma voiture, il m'endort le soir. Lorsque je mange ou je bois, il me met des calmants pour que je dorme, je ne sais pas après ce qu'il fait ; de toute façon, je vais mourir et je veux que tu sois une femme forte, digne et que tu t'occupes de ta soeur, que tu réussisses dans la vie". Plus tard, de retour de l'école, Tatiana-Laurence a appris la mort de sa mère, "retrouvée inerte dans une marre de sang".

Il a brûlé le corps...

"Mon père me dit : 'assieds-toi, on a quelque chose à dire : ta mère est morte'. Ça a été très rapide, comme pour lui c'était un choc, personne ne m'a préparée", s'est-elle remémorée avec émotion. Son beau-père, qu'elle tient sans équivoque pour responsable de la mort de sa mère, n'a jamais été poursuivi. "Personne n'a jamais parlé de violences, donc en fait, quand on a retrouvé ma mère morte dans son sang, qui pouvait parler après ? (...) J'ai demandé à faire une autopsie plus tard (...) mais il a brûlé le corps. Il a dit que c'était la volonté de ma mère, ce qui était faux, je le sais", a-t-elle encore confié.

Tatiana-Laurence continue de parler de ces sujets douloureux pour libérer la parole et inciter les femmes victimes à condamner leurs bourreaux. Un combat très personnel qu'elle mène depuis plusieurs années maintenant.