Taylor Swift : Kim Kardashian menteuse ? Elle s'explique et défend Kanye

Le clash qui oppose Kanye West à Taylor Swift est loin d'être terminé. Il s'agit de savoir si oui ou non la chanteuse a menti à propos des paroles polémiques du titre Famous de Kanye West. Si elle savait ou non que le rappeur allait utiliser les termes : "I made that b*tch famous" ("j'ai rendu cette p*tasse célèbre") et "I feel like me and Taylor might still have sex" ("J'ai l'impression que Taylor et moi, on pourrait encore faire l'amour").

Quand ce titre, tiré de Life of Pablo, est sorti en 2016, Taylor Swift avait été peinée d'entendre ces paroles (sans parler du clip où elle apparaît nue). C'est là que Kim Kardashian avait dévoilé un extrait vidéo d'une conversation téléphonique entre elle et Kanye, où elle donnait son accord pour la sortie de Famous. On pensait alors que Taylor avait menti, mais ça, c'était jusqu'au 20 mars 2020.

Kim règle ses comptes et défend Kanye

Ce jour-là, l'enregistrement vidéo a été dévoilé en son intégralité, prouvant que Kanye West n'avait jamais mentionné ces deux punchlines auprès de Taylor Swift, l'informant seulement de la phrase : "I feel like Taylor Swift still owes me sex" ("J'ai l'impression que Taylor Swift me doit une partie de jambes en l'air"). Kim Kardashian serait donc la menteuse de l'affaire. Elle s'en est d'ailleurs expliquée sur Instagram, mardi 24 mars 2020.

"Taylor Swift a choisi de rallumer un vieux clash. (...) Je n'ai pas le choix, je dois répondre parce qu'elle ment en vérité. Le seul problème ici, c'est que Taylor a menti au journaliste qui a dit que 'Kanye ne l'avait jamais appelée pour lui demander la permission'. Ils ont clairement parlé comme vous pouvez le voir. Personne n'a nié le fait que le mot 'pétasse' avait été utilisé sans sa permission", a répondu Kim sur Instagram, se défendant au passage d'avoir trafiqué la vidéo dévoilée en 2016.

Kim Kardashian défend également son mari pour avoir enregistré cette conversation téléphonique sans la permission de Taylor Swift. "C'était pour ses archives personnelles, aucune d'entre elles n'était supposée être publiée. Leur conversation serait restée privée si elle n'avait pas menti et ne m'avait pas forcée à défendre Kanye", poursuit la mère de famille.

Un enregistrement "trafiqué" pour Taylor Swift

Taylor Swift a elle aussi commenté la diffusion de cette vidéo, sur Instagram. "Au lieu de répondre à ceux qui me demandent comment je vais après le leak de la conversation qui prouve que je disais la vérité (vous savez, celui qui a été illégalement enregistré, que 'quelqu'un' a trafiqué pour me piéger et nous plonger, ma famille et moi, en enfer pendant quatre ans), swipe up pour savoir ce qui compte vraiment", explique Taylor, s'en prenant directement à Kim Kardashian, avant d'appeler ses fans à donner une liste d'associations à soutenir, en pleine pandémie de coronavirus.