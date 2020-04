Télé-réalité : Ces émissions oubliées... ou presque

C'est en 2001 que la première émission de télé-réalité a été diffusée en France. Tout le monde se souvient de Loft Story, de la Star Academy ou de L'Île de la Tentation. Mais certains programmes ont été bien vite oubliés par le public.

Aventures sur le net

On pensait que la première émission de télé-réalité diffusée en France était Loft Story, présentée par Benjamin Castaldi. Pourtant, Aventures sur le net a été mise à l'antenne avant, sur TF6. Produite par KM Production et présentée par Jérôme Bertin, l'émission a débuté le 8 janvier 2001 et s'est terminée le 13 juillet 2001. Le principe ? Trois équipes différentes - les violets, les bleus, et les jaunes - étaient enfermées dans trois appartements distincts complètement vides. Ils n'avaient en aucun cas le droit de le quitter, sous peine d'être disqualifiés. Chaque équipe disposait seulement d'un ordinateur connecté à internet dont le temps de connexion était variable en fonction des épreuves remportées. Grâce à ça, ils pouvaient notamment acheter des meubles avec l'argent récolté.

Nice People

Face aux succès de L'Île de la Tentation ou de la Star Academy, TF1 a lancé Nice People le 26 avril 2003. L'émission présentée par Flavie Flament et Arthur a été diffusée jusqu'au 5 juillet 2003. So Nice Production et Endemol ont voulu faire un clin d'oeil au film L'Auberge espagnole en enfermant pendant deux mois et demi douze jeunes représentant différents pays européens dans une luxueuse villa de la Côte d'Azur à Nice. Chaque semaine, le public était invité à voter pour son candidat préféré afin qu'il reste dans l'aventure. Une ou deux personnalités passaient quelques jours avec eux. L'émission a été remportée par l'Italienne Serena, avec 78% des votes. Ont aussi participé Helder (représentant du Portugal), Elena (Russie) ou Karolina (Pologne).

À bout de forces

Un seul épisode a été diffusé sur M6 en 2003. Dans cette émission présentée par Nathalie Simon, quatre couples devaient vivre en communauté au sein du "cube", pendant trente-six heures, sans dormir. Après cela, ils devaient réaliser cinq épreuves successives et éliminatoires afin d'être départagés pour la finale.

Les Colocataires

Diffusée sur M6 du 7 avril 2004 au 19 juin 2004, l'émission était présentée par Frédérique Courtadon et produite par W9 Productions (appelée aujourd'hui Studio 89). Sept filles et sept garçons vivaient enfermés pendant dix semaines et étaient éliminés au fur et à mesure par les téléspectateurs. Les nouveautés ? Les filles et les garçons étaient séparés dans deux villas différentes. Ils ne se retrouvaient que quelques heures par jour. Et les candidats pouvaient parler avec leurs proches ou le public par mail ou visioconférence. Ils étaient également informés de l'actualité extérieure. Le programme a été remporté par Sébastien. Ont aussi participé Jessyca, Morgane, Gia ou Dijane.

Le Chantier

C'était une émission de télé-réalité présentée par Véronique Mounier et diffusée sur M6 du 3 mai au 22 juin 2004. Produite par Adventure Line Productions, il s'agissait d'une adaptation du concept étranger The Block. Neuf couples devaient rebâtir entièrement une maison du Sud-Ouest de la France pendant deux mois, avec l'aide d'un chef de chantier, Albin, et un architecte, Gwen. Dans chaque épisode, un couple était éliminé par les autres candidats. Le dernier couple gagnait la maison de ses rêves. Steven et Raoul ont été les vainqueurs.

Gloire et Fortune : La Grande Imposture

L'émission était présentée par Pierre Dhostel et diffusée sur M6 du 14 octobre au 11 novembre 2004. Dans cette adaptation de The Joe Schmo Show, Mathieu (21 ans), étudiant en informatique, était un véritable candidat. Il était certain de pouvoir remporter 40 000 euros en participant à un nouveau jeu de télé-réalité. Mais en réalité, tout cela n'était qu'une imposture. Il était entouré de comédiens sans le savoir. Les éliminations étaient programmées par les producteurs et scénaristes de l'émission. Les acteurs devaient chacun incarner un rôle : Ginie Van de Noort était Sabrina "la bimbo", Jérôme Pauwels était Karl "l'ordure" ou Stéphanie Hédin était Barbara "la stratège".

Le Camp des fortes têtes

L'émission a été diffusée du 1er novembre au 22 novembre 2005 sur M6. Six familles ont décidé d'envoyer leurs enfants dans le Camp des fortes têtes situé au Canada, près de Vancouver. Trois d'éducateurs spécialisés - Greg Stevenson, Corinna Stevenson et Cyril Malglaive - les accompagnaient pendant quarante jours. Tout au long de l'aventure, ils apprenaient la discipline.

Top Model

L'émission a été diffusée sur M6 du 5 juillet 2005 au 25 août 2005 et était présentée par Adriana Karembeu. Le jury de la première saison était composé d'Odile Sarron, Fred Farrugia, Caroline Christiansson et Patrick Lemire. Celui de la seconde, diffusée du 29 octobre au 21 décembre 2007, était composé d'Adriana Karembeu, Rosalie Afflelou, Brice Compagnon et Benjamin Galopin. Le but était de trouver un mannequin pour remplacer Adriana Karembeu. La gagnante aurait la chance d'obtenir plusieurs contrats et d'intégrer l'agence Elite Model.

Le Royaume

L'émission a été diffusée sur TF1 du 18 février 2006 au 25 février 2006 et était présentée par Guillaume Zublena. Quatorze candidats étaient répartis en deux groupes dans l'univers du Moyen Âge. Le premier groupe était composé du Roi et de sa Cour et vivait dans le luxe. Le second était composé des sujets du Roi. Mais rien n'était acquis, les rôles pouvaient s'inverser grâce à des épreuves. Le Royaume a été gagné par Mohamed.

La Folle Route

La première saison La Folle Route vers Saint-Tropez a été diffusée du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2008 sur TF6. La saison 2 a été diffusée du 25 octobre 2009 au 22 novembre 2009 sur TF6. La saison 3 a été diffusée du 29 mars 2013 au 12 mai 2013 sur Comédie+, puis sur NRJ12 du 15 avril 2014 au 30 juin 2014. Magloire et Vincent McDoom partaient en voiture à la découverte des régions d'un pays et de ses habitants pendant huit jours. Sans un sou en poche, ils découvraient chaque matin leur destination du jour.

L'École des stars

La première saison de l'émission a été diffusée sur Direct 8 du 11 novembre 2008 au 16 décembre 2008 et la seconde du 20 novembre 2009 au 25 décembre 2009. Une cinquantaine d'enfants, âgés de 8 à 12 ans, étaient sélectionnés parmi 2 000 candidats. Dans ce concours de chant qui s'étalait sur six émissions, ils devaient séduire un jury composé de deux personnes (Nathalie Corré et Bruno Berberes pour la première édition et Maureen Dor et Bruno Berberes pour la seconde). Chaque semaine, un artiste était invité pour faire un duo avec les enfants et aider les jurés à faire leur choix. Louane Emera a participé à la saison 2, alors qu'elle n'avait que 12 ans.

Maman cherche l'amour

La première saison a été diffusée du mardi 25 novembre 2008 au mardi 23 décembre 2008 sur M6 et la seconde du lundi 12 octobre 2009 au lundi 16 novembre 2009. L'émission mettait en avant des mamans à la recherche de l'amour.

Cinq Frenchies à Miami et à Rio

La première saison a été diffusée sur NRJ12. Le lancement a eu lieu le 11 septembre 2008. La seconde a été diffusée à partir du 11 décembre 2008. Elle était présentée par Jérémy Michalak. Cinq garçons célibataires devaient s'affronter pour devenir le meilleur dragueur en embrassant le plus de filles. Dans la troisième saison, diffusée le 25 juin 2009, ce sont des femmes qui se battaient. Nicolas de Secret Story 9 a été candidat.

Love and Bluff : Qui de nous trois ?

L'émission a été diffusée sur TF1 du 3 juillet 2009 au 28 août 2009 et était présentée par Flavie Flament. Un candidat, homme ou femme, pensait trouver l'amour entre trois célibataires. Mais le candidat a découvert qu'il devait choisir le véritable célibataire parmi trois prétendants de sexe opposé : un hétéro déjà en couple, un gay en couple et un hétéro célibataire. S'il trouvait le bon prétendant, il gagnait un voyage à Venise, avec le célibataire.

Pop Job

L'émission, présentée par Ariane Brodier et Christophe Beaugrand, a été diffusée sur Virgin 17 du 8 septembre 2009 au 13 octobre 2009. Dix entreprises et corps de métiers s'affrontaient pour avoir dans leurs rangs les meilleurs chanteurs. Pour espérer emporter un mois de salaire pour tous les membres du groupe, ces employés devaient composer un groupe soudé qui chantait en plateau et en public. Le jury était composé de Jasmine Roy (responsable musicale, ancienne coach vocale de Popstars, d'À la recherche de la nouvelle star et de Star Academy), Redha (chorégraphe et danseur), Olivier Cachin (spécialiste de musique urbaine et de rap) et Matthieu Gonet (ancien directeur musical, répétiteur et pianiste de Star Academy).

Dilemme

L'émission a été diffusée sur W9 du 20 mai 2010 au 15 juillet 2010, elle était présentée par Faustine Bollaert. Quinze jeunes candidats étaient répartis en deux équipes et enfermés pendant deux mois dans une maison appelée "le Cube". Chaque jour, ils devaient faire face à des dilemmes. Le programme a été gagné par Jean-Charles. Il a empoché la somme de 99 684 euros. Kevin Miranda (connu pour avoir participé aux Anges ensuite ou à Hollywood Girls), Caroline ou Ophélie ont aussi fait partie de l'aventure.

À la recherche du grand amour : Qui fera battre le coeur d'Alexandra ?

L'émission a été diffusée sur NRJ12 du 24 mai 2010 au 5 juillet 2010. La candidate emblématique de Secret Story 2 y cherchait l'amour. C'est dans les bras d'un certain Marc qu'elle était repartie.

Bienvenue dans ma tribu

L'émission a été diffusée du 13 juillet 2010 au 10 août 2010 sur TF1. Elle permettait de suivre l'immersion totale de trois familles françaises dans trois tribus et sur trois continents différents.

Zéro de conduite

L'émission a été diffusée entre le 11 janvier 2011 et le 25 janvier 2011 sur M6 et elle était présentée par Sandrine Corman et Jérôme Anthony. Le but était de faire découvrir les pires conducteurs de France et de les voir s'améliorer au fil des émissions.

Carré ViiiP

L'émission a été diffusée entre le 18 mars et le 31 mars 2011 sur TF1. Elle était présentée par Elsa Fayer, mais a été arrêtée prématurément, faute d'audience. Dans ce programme seize participants, huit anciens candidats de télé-réalité (les Viiip) et huit anonymes (les Wannaviiip), étaient enfermés et devaient tout faire pour essayer d'être le plus populaire possible. Chaque équipe avait une cagnotte de 100 000 euros et la personne la moins populaire faisait perdre de l'argent à son équipe. 150 000 étaient en jeu. Dans les candidats connus, on a pu voir Cindy Lopes, Giuseppe Polimeno, Afida Turner, Alexandra Obolensky, Benoît Dubois, FX, Thomas Vitiello et Marjolaine Bui. Aurélie Dotremont faisait partie des anonymes, mais elle s'est vite fait connaître ensuite.

Familles d'explorateurs

Produite par Adventure Line Productions, l'émission présentée par Denis Brogniart était diffusée sur TF1 du 1er avril au 6 mai 2011. Cinq familles s'affrontaient durant vingt jours de compétition. Chaque équipe était composée de deux parents et de deux de leurs enfants de plus de 16 ans. Ils devaient camper dans la nature et affronter d'autres familles au cours d'épreuves physiques.

Trois Princes à Paris

Diffusée en 2011, l'émission a été déprogrammée au bout de deux semaines, faute d'audience. Trois princes, Tidjani, prince du royaume de Savé au Bénin, Yad Vendra Singh Rajavat de la caste des Rajput au Rajasthan, et Luc, dernier descendant de la famille princière des Tamoutoi en Polynésie, s'étaient envolés pour Paris dans l'espoir de trouver l'amour. Pour être certains d'être aimés pour ce qu'ils étaient, ils n'avaient pas dévoilé leur statut.

Encore une chance : Les Plus Belles Voix de la télé-réalité

Elle a été diffusée entre le 24 janvier et le 27 février 2012 sur NRJ12. Durant six semaines, des candidats qui ont participé à des émissions de télé-crochet sans les remporter s'affrontaient pour signer un contrat d'enregistrement avec NRJ. Le public avait notamment pu retrouver Bruno Monroe (Nouvelle Star en 2006), Romain de la Star Academy 3, Cynthia Brown de la Star Academy 6 ou Jessica Marquez de la Star Academy 1. Le jury était composé de Mia Frye, Richard Cross, Morgan Serrano, Stéphane Joffre-Roméas. Le programme a été remporté par Lucie Azard (Star Academy 7) et Lary Lambert (Nouvelle Star en 2009).

Le Bus

L'émission a été diffusée sur M6 du 23 juillet au 24 août 2012. Pendant quarante jours, sept binômes de participants, accompagnés d'un guide professionnel, sont partis découvrir en bus 35 destinations réparties sur une dizaine de pays. Chaque jour, un vote était organisé pour désigner le binôme le moins apprécié. Au bout de trois votes contre lui, le binôme était éliminé et remplacé par un nouveau duo.

Amazing Race

L'émission a été diffusée sur D8 entre le 22 octobre 2012 et le 24 décembre 2012, elle était présentée par Alexandre Delpérier. Des équipes de deux personnes faisaient une course autour du monde contre d'autres équipes. À la clé, 150 000 euros. Anthony et Sonja ont remporté l'aventure.

Les Vraies Housewives

L'émission a été diffusée dès mars 2013 sur NT1. Cette adaptation du format américain The Real Housewives suivait le quotidien scénarisé d'un groupe de cinq femmes d'origine française, vivant à Los Angeles dans le quartier chic de Beverly Hills.

Coup de foudre au prochain village

L'émission a été diffusée sur TF1 du 7 janvier 2013 au 15 février 2013 et était présentée par Julie Taton. Le concept ? Un bus transportant vingt jeunes filles citadines à la recherche de l'amour sillonne plusieurs villages de France dans l'espoir de rencontrer l'homme de leur vie. Le bus restait une semaine dans chaque village.

Splash, le grand plongeon

L'émission a été diffusée entre le 8 février et le 22 février 2013 sur TF1. Elle était animée par Estelle Denis, Julie Taton et Gérard Vives. Les célébrités devaient faire le meilleur plongeon possible et étaient jugées par Grégory Couratier, juge international de plongeon reconnu par la Fédération internationale de natation, la Ligue européenne de natation et le ministère de la Jeunesse et des Sports français ; Muriel Hermine, ancienne nageuse synchronisée française, médaillée de bronze aux Championnats du monde de natation 1986 ; Taïg Khris, champion du monde de roller agressif ; Laure Manaudou, ancienne nageuse française, médaillée d'or, d'argent et de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2004. Ont participé à la saison 1 Clément Lefert (Médaillé d'or du relais 4 × 100 mètres nage libre aux JO de Londres, il a gagné la saison), Christian Califano (ancien rugbyman), Jackson Richardson (ancien capitaine de l'équipe de France de handball masculin), Laury Thilleman (Miss France 2011, journaliste et animatrice), Nadège Lacroix (actrice et ancienne candidate de télé-réalité), Keen'V (chanteur), Gégé (ancien candidat de Koh-Lanta) ou encore Eve Angéli (chanteuse).

The Best : Le Meilleur Artiste

L'émission présentée par Estelle Denis et Christophe Beaugrand a été diffusée sur TF1 en 2013 et 2014. Des artistes étaient jugés par Alessandra Martines (saisons 1 et 2), Arturo Brachetti (saisons 1 et 2), Lara Fabian (saison 1), Cynthia Akanga (saison 2) et Sébastien Stella (saisons 1 et 2).

Ice Show

L'émission a été diffusée entre le 27 novembre et le 18 décembre 2013 sur M6 et était présentée par Stéphane Rotenberg. Philippe Candeloro, Surya Bonaly, Gwendal Peizerat et Sarah Abitbol étaient chacun à la tête d'une équipe composée de deux célébrités et de patineurs professionnels. Le but ? Faire le plus beau show possible. Ils étaient jugés par un jury technique professionnel et par les téléspectateurs. Ont notamment participé Norbert Tarayre, l'ancienne Miss France Chloé Mortaud ou Clara Morgane. Norbert a remporté le programme.

La Guerre des belles-mères

Diffusé en 2014 sur AB1, ce programme opposait les deux mamans d'un couple. Elles devaient régler les détails du plus beau jour de la vie de leur enfant. Mais une seule aurait la chance de planifier le mariage. En plus de débourser pour la cérémonie, la perdante devait assister sa rivale.

Giuseppe Ristorante : Une histoire de famille

La télé-réalité a été diffusée entre le 3 février et le 7 mars 2014 sur NRJ12. Le public pouvait retrouver le candidat emblématique de Qui veut épouser mon fils ? Giuseppe. Avec l'aide de ses proches, dont sa célèbre maman Marie-France, il était parti à Miami dans le but de gérer un restaurant.

The Cover

L'émission de télé-crochet était diffusée le 15 octobre 2014 sur D8, produite par H2O Productions et présentée par Cyril Hanouna. Douze artistes ou groupes internationaux ayant réalisé des reprises originales de musiques publiées sur internet s'affrontaient. Les téléspectateurs devaient, par le biais d'une application, leur attribuer des notes.

Adam recherche Ève

L'émission a été diffusée entre le 3 mars et le 7 avril 2015 sur D8 et était présentée par Caroline Ithurbide. Un homme et une femme se rencontraient complètement nus, sur une île déserte. Un peu plus tard, une seconde personne faisait son arrivée pour concurrencer la première. Au final, un choix devait être fait.

Las Vegas Academy

L'émission a été diffusée entre le 18 mai et le 3 juillet 2015 sur W9. Douze talents issus d'émission de chant sont partis à Las Vegas pour préparer un grand concert qu'ils donneraient dans l'une des salles les plus prestigieuses de Paris. Houcine (Star Academy), Mehdi (Nouvelle Star), Cécilia Pascal (The Voice) ou Doushka (The Voice) y ont participé.

Qui est la taupe ?

L'émission a été diffusée entre le 1er juillet et le 5 août 2015 sur M6 et était présentée par Stéphane Rotenberg. Dix candidats devaient remporter des missions pour gagner jusqu'à 100 000 euros. Mais parmi eux se trouvait une "taupe" qui devait tout saboter discrètement pour augmenter sa propre cagnotte. À la fin de chaque épisode, un questionnaire était posé aux candidats afin de deviner qui était la taupe. Le moins bon enquêteur était éliminé.

Coup de jeune à Vegas : Les Ieuvs font leur show

Les deux premiers épisodes ont été diffusés le 19 octobre 2015 sur NRJ 12, mais l'émission a finalement été déprogrammée par la suite, faute d'audience. Dix candidats âgés de 59 à 71 ans et passionnés de chant (les ieuvs) devaient monter un show dans une salle de spectacle en moins de cinq semaines. Pour l'occasion, ils se sont envolés pour Las Vegas et devaient cohabiter avec huit jeunes danseurs âgés de 21 à 27 ans. Jessica Errero, qui a ensuite participé aux Marseillais, faisait partie du casting.

La Revanche des ex

L'émission a été diffusée du 22 août au 21 octobre 2016 sur NRJ12 et était présentée par Amélie Neten. Quatre filles et quatre garçons se sont envolés pour Koh Samui en Thaïlande dans l'espoir de trouver l'amour. Mais ils ignoraient que certains de leurs ex viendraient dans l'aventure. Le public avait notamment retrouvé Laurie Marquet (Le Bachelor), Mehdi (La Belle et ses princes 2) ou Jean-Charles (Dilemme).

The Game of Love

L'émission a été diffusée entre le 2 janvier et le 3 février 2017 sur NRJ12. Quatre couples ont partagé une villa avec des célibataires et devaient cacher leur relation aux autres candidats. Chaque semaine, les candidats devaient voter pour ceux qu'ils soupçonnaient d'entretenir une relation dans le but de les éliminer.

Audition secrète

L'émission a été diffusée entre le 24 juillet et le 21 août 2018 sur M6. Des chanteurs amateurs, âgés de 16 à 70 ans, qui n'osaient pas ou refusaient de se présenter à des castings ont été inscrits à l'émission par leurs proches à leur insu. Après avoir été emmenés sur le plateau avec un faux prétexte, ils ont découvert le pot aux roses. C'était à eux de décider s'ils souhaitaient passer l'audition. L'émission était présentée par Éric Antoine et David Ginola.