Terry O'Neill : Mort du photographe légendaire et mari de Faye Dunaway

Naissance d'une légende

O'Neill voit le jour le 30 juillet 1938 à Londres. Alors qu'il aspire à devenir batteur de jazz, il obtient un poste dans une unité photographique de la BOAC (British Overseas Airways Corporation) qui deviendra plus tard British Airways. Aux côtés de Peter Campion, O'Neill capture des clichés de personnes arrivant et partant des terminaux. C'est ainsi qu'il prend l'emblématique photo de l'ancien ministre de l'Intérieur, Rab Butler, habillé et endormi sur un banc.

C'est cette image qui permet à O'Neill de décrocher un job de photographe à Fleet Street, où il doit photographier un groupe... Les certains Beatles. "On m'a demandé de me rendre aux studios Abbey Road et de prendre quelques portraits de ce nouveau groupe. Je ne savais pas comment travailler avec un groupe - mais parce que j'étais musicien et que j'étais le plus jeune membre de l'équipe, on me demandait toujours. J'ai emmené les quatre jeunes gars à l'extérieur pour avoir une meilleure lumière. Ce portrait a été publié dans les journaux le lendemain. Ce groupe est devenu le plus grand groupe au monde, les Beatles", avait raconté O'Neill à son agence.

Fort de ce succès incroyable, il est appelé pour photographier un autre nouveau groupe : The Rolling Stones. Puis tout s'enchaîne, il capturera les portraits des plus grands : Michael Caine, Elizabeth Taylor, Terence Stamp, Jean Shrimpton, Tom Jones et Amy Winehouse... Et Franck Sinatra.

Il a également eu l'honneur de prendre la reine d'Angleterre en photo deux fois. Dans une interview de 2001 accordée à la BBC, il a révélé qu'il avait réussi à faire sourire la reine lors de leur deuxième séance photo en 1992 en lui racontant une blague de course de chevaux. "La deuxième fois a été formidable", a déclaré O'Neill. "C'était une mauvaise année, comme elle l'a dit. Et je l'ai juste fait rire parce que j'ai remarqué que la première fois quand elle a ri, elle a fait une superbe photo."

En 1983, il épouse Faye Dunawaye avec qui il a eu son fils Liam en 1980. Ils divorceront quatre ans plus tard. Il révèle en 2003 que Liam est en fait adopté. Liam, lui, apprendra cette nouvelle à l'âge de 6 ans.

O'Neill a reçu la Médaille du centenaire de la Royal Photographic Society en 2011 pour son importante contribution à l'art de la photographie. Plus tôt cette année, il a également été nommé Commandant de l'Empire britannique (CBE) pour services rendus à la photographie à l'anniversaire de la reine de cette année.