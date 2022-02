The Voice 2022 : Un ex-membre de boys band au casting !

Ce samedi 19 février 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice consacré aux auditions à l'aveugle. Parmi les Talents à avoir défilé sur scène, Tom Lowe n'est pas passé inaperçu. Cet Anglais de 43 ans venu tout droit de Manchester est loin d'être un amateur en matière de musique. Et pour cause, il a déjà une belle carrière derrière lui.

En effet, dans son portrait diffusé avant qu'il ne monte sur scène, Tom explique avoir baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance, lorsqu'il faisait partie du choeur d'une église avec ses deux frères et sa soeur. Il a pris un virage plus rock'n'roll à 18 ans en montant son propre groupe avec ses amis, Lee Otter, James Hurst et Sam Chapman. Un groupe baptisé North and South. Tom Lowe y jouait du clavier, du saxophone et chantait bien sûr. Le groupe s'est fait connaître avec leur premier single intitulé I'm a Man Not a Boy sorti en 1997, lequel s'est hissé à la septième place des meilleurs tubes du Royaume-Uni cette année-là.

Ils ont cultivé leur notoriété naissante en décrochant leur propre show, No Sweat. Il s'agissait d'une courte série de neuf épisodes qui racontait leur vie de groupe de manière fictive et comique. Chaque semaine, ce sont plus de 2 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous devant leurs écrans. Tom Lowe avait composé lui-même la bande-originale du programme. Au cours de cette période, North and South a même eu l'occasion de faire les premières parties des concerts des Spice Girls comme le souligne Tom Lowe. Malheureusement, au bout de deux années seulement, et fragilisé par des disputes en interne, le groupe éclate.

Tom Lowe a continué de son côté d'évoluer dans le milieu de la musique, en incarnant notamment les rôles principaux des comédies musicales anglaises primées Les Misérables et Cats. Il n'en est également pas à son premier télé-crochet puisqu'en 2007, il a participé à la sixième saison d'American Idol, devenant ainsi le premier candidat du programme non américain. Mais depuis huit ans, c'est sur des bateaux de croisière qu'il fait profiter le public de ses talents. Avec The Voice, Tom Lowe espère enfin se stabiliser et conquérir les français.