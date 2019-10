The Voice Kids 2019, la demi-finale : standing-ovation pour Ali, Natihei émeut

Ce vendredi 18 octobre 2019, TF1 a diffusé la demi-finale de The Voice Kids 2019. Les coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori ont dû choisir quel Talent il souhaitait porter jusqu'à la grande finale du 25 octobre 2019. À noter que la règle du Talent sauvé a fait son retour. Chaque coach pouvait récupérer un Talent dans une équipe adverse. Qui a décroché sa place ? On vous résume tout !

Équipe d'Amel Bent

Kylian (12 ans)

C'est son émotion qui a marqué Amel lors des étapes précédentes. Mais pour la demi-finale, Kylian a décidé de se lancer un challenge. Pas de chanson triste au programme, mais un titre qui a du pep : Voler de nuit de Calogero. "Je n'arrive pas à t'imaginer dans un truc comme ça", a admis la coach auprès de son Talent. Il a pourtant bien vite réussi à la faire pleurer lors des répétitions. Son interprétation a aussi fait mouche sur le plateau, tout le monde a été touché. Amel Bent avait les larmes aux yeux. "C'est un jeune garçon qui me bouscule un peu parce que tu es une bulle d'émotions. Tu es un énorme interprète et tu me touches", a confié la chanteuse de 34 ans. Patrick Fiori l'a félicité pour sa justesse et Jenifer l'a remercié pour cette belle prestation.

Antonia (10 ans)

C'est une chanson difficile que l'émouvante Antonia a choisie pour tenter de se qualifier pour la grande finale. Elle a opté pour The Power of Love, de Céline Dion, un titre puissant qui demandait une technique irréprochable. Sans jamais flancher, la fillette a une fois de plus prouvé qu'elle avait la voix d'un ange. "C'est limpide, c'est clair, ça vient du coeur et ça va au coeur", a confié Amel Bent. Patrick Fiori a quant à lui déclaré qu'elle deviendrait une grande artiste.

Mathias (12 ans)

Le jeune homme a souhaité passer un message au public. Le monde qui nous entoure est en train de périr, il voulait donc éveiller les consciences en chantant Earth Song, de Michael Jackson. Le showman était moins dans la démonstration et plus dans l'émotion pour cette demi-finale. Amel Bent lui a conseillé de faire attention à sa justesse et de ne pas se laisser écraser par la chorale qui chantait avec lui lors du refrain. Toujours très sûr de lui, il a appliqué les conseils de son mentor et a donc offert une magnifique prestation tout en émotion et en puissance. "Merci pour ce que tu donnes à chaque fois sur la scène. (...) J'aime cette audace et arriver tel que tu es", a déclaré Amel Bent. "Quel culot de prendre cette chanson à ton âge. C'est impressionnant. J'aime comment tu as réussi à attraper les choristes avec toi. Vous avez chanté ensemble et ça a donné de la force à ta voix", a débriefé Soprano.

Ali (12 ans)

C'est avec l'aide de son papa qu'Ali a choisi sa chanson : All The Man That I Need de Whitney Houston. Ce titre a été un "coup de coeur", il a donc tout donné pour faire honneur à la défunte chanteuse en donnant de l'émotion à son public. On peut dire qu'il a réussi, car il avait eu le droit à une belle standing-ovation sur le plateau, de quoi rendre encore plus fière sa coach. "Il faut savoir qu'il a appris cette chanson pour la demi-finale. C'est un prodige, c'est un surdoué de la voix. Franchement, ce soir, tu as déchiré", a confié Amel Bent. Un avis partagé par tous les coachs. "C'est hallucinant Ali. Tu m'as scotché, tu m'as fracassé. C'était monstrueux", a déclaré Patrick Fiori.

Amel Bent a choisi d'emmener Ali en finale. Patrick Fiori a sauvé Antonia.

Équipe de Jenifer

Natihei (8 ans)

Le benjamin de la compétition a choisi une chanson extraite de la B.O. de The Greatest Showman : Never Enough. "Je n'ai jamais été amoureux, mais pour chanter cette chanson d'amour, je pense à tous ceux qui se sont séparés et qui reviennent ensemble", a confié Natihei lors des répétitions. C'est avec une grande pureté que le jeune Tahitien a interprété son titre, de quoi rendre fière Jenifer. "Il y a des passages où je me suis dit que c'était un adulte qui chantait. (...) C'était magnifique", a déclaré Soprano.

Esteban (14 ans)

Ce soir, il a décidé de surprendre sa coach en rappant et en... jouant de la trompette sur La Pluie, d'Orelsan. Après avoir une fois de plus démontré son flow incroyable, il a révélé ses talents de trompettiste que personne ne soupçonnait. Un moment de douceur qui a ravi les coachs. "Quel plaisir. Merci, tu as répandu la bonne humeur, ta cool attitude. Et tu as mieux chanté que lors des répétitions", a déclaré Jenifer. Soprano a confié qu'il était "surprenant" et que c'était "bien". Patrick Fiori l'a trouvé élégant et classe. Amel Bent a regretté qu'il ne se soit pas assez démarqué d'Orelsan, mais a tout de même mis en avant son talent.

Lola (12 ans)

La fillette, qualifiée de "diva" ne pouvait que choisir une artiste à voix pour se démarquer. C'est Without You de Mariah Carey qu'elle a interprété et son objectif était de lâcher prise. Bluffée, Jenifer a trouvé sa prestation "magnifique". Il faut dire qu'elle touchait particulièrement Lola, elle a donc souhaité donner le meilleur d'elle-même afin d'accéder à la grande finale.

Justine (15 ans)

Pour la première fois, l'hyperactive fillette a pris la décision de chanter en français. Une difficulté supplémentaire afin de surprendre. C'est Dis-moi de BB Brunes qu'elle a choisie afin d'impressionner l'audience avec ses qualités d'interprète. Le regard souvent fixé vers la caméra comme le lui avait conseillé Jenifer en répétitions, elle a mis le feu au plateau. "C'est pétillant, c'est énergique. C'est une jeune fille extrêmement positive. J'ai découvert une autre facette de Justine. Bravo pour cette audace et ce courage", l'a félicitée sa coach. Amel Bent a déclaré être fan d'elle.

Jenifer a décidé d'emmener Natihei en finale.

Équipe de Soprano

Fannie (15 ans)

C'est Crazy de Gnarls Barkley qu'elle a choisie, une très bonne décision selon son coach. Cela lui a permis de montrer son côté fofolle jusqu'ici bien caché. Puissance vocale, gestuelle... Elle s'est donnée à 100%. "C'était magnifique, elle s'est fait violence. Elle est arrivée, elle a chanté, dansé, bougé... Je voyais qu'elle était heureuse", a déclaré Soprano. Amel Bent a mis en avant sa maîtrise et sa musicalité. Patrick Fiori l'a félicitée de s'être bien approprié la chanson.

Lilou (14 ans)

Esteban n'était pas le seul rappeur de la compétition. Lilou aussi a un flow qui n'a laissé personne insensible. Elle a souhaité interpréter Avant qu'elle parte de Sexion d'Assaut afin de faire une belle déclaration d'amour à sa maman. Son défi ? Ne plus se cacher derrière ses chansons et vraiment parler à sa maman. "Elle a fait tout ce que je lui ai dit. Elle a envoyé le message à la personne qu'il fallait et c'était magnifique", a confié Soprano. Amel Bent a trouvé qu'elle s'était révélée et avait mis en avant son émotion. Patrick Fiori lui a conseillé de ne pas lâcher et Jenifer a souligné la force de son interprétation.

Soan (11 ans)

Afin de faire honneur à son papa, il a choisi Redemption Song de Bob Marley. C'est d'ailleurs accompagné de son père qu'il a fait son show. Très vite, il a su capter l'attention de son public avec sa voix puissante et teintée d'émotions. Jenifer a admis auprès de Soprano avoir eu la chair de poule. "Ce n'est pas possible... Ce petit, c'est un coeur extraordinaire qui a une voix qui me bouleverse", a déclaré Soprano. Amel Bent était captivée et avait l'impression que le temps s'était arrêté.

Talima (12 ans)

Le Talent a souhaité chanter pour son papa avec Papaoutai de Stromae. C'était l'occasion pour elle de montrer ses talents de danseuse et de s'amuser sur scène. C'est donc une prestation festive qu'elle a offerte. "Le soleil doit être jaloux quand il te voit. Il se passe un truc, tu me perturbes. Je t'aime trop", a confié Soprano. "Tu as eu le regard complètement changé parce que tu es entrée tout de suite dans la chanson", a déclaré Jenifer.

Soprano a décidé d'emmener Talima en finale. Amel Bent et Jenifer ont sauvé Soan et Lilou.

Équipe de Patrick Fiori

Michel (13 ans)

Le rockeur a choisi un titre emblématique de Queen : We Will Rock You. De quoi mettre le feu au plateau avec sa puissance ! "Tu tiens tes promesses, c'est ce qui me plaît avec toi. Tu m'as envoyé sur une autre planète. Félicitations mon grand", a confié son coach. "À aucun moment, on n'a senti une fébrilité dans ta voix", a expliqué Amel Bent au "bonhomme". Jenifer a souligné son "aplomb" et a assuré qu'il avait été "le boss".

Manon (15 ans)

C'est la chanson que lui chantait sa maman pour l'endormir que la jeune fille a choisie : Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Techniquement et dans l'émotion, elle n'était pas simple à chanter. C'était donc un véritable défi qui attendait Manon. Mais comme à son habitude, elle a été parfaite techniquement au point d'en faire pleurer son papa. "Tu me fais revenir des sentiments importants. Merci d'être là", a déclaré Patrick Fiori. Elle a tous les ingrédients qu'il faut pour être une grande interprète a confié Jenifer.

Ghali (13 ans)

Avec Je m'en vais de Vianney, il a souhaité dire à sa soeur qui ne vivait plus chez lui qu'elle lui manquait. Ce grand timide devait travailler son interprétation lors des répétitions. Sa douceur a beaucoup touché sur le plateau, particulièrement Jenifer qui avait confié être réconfortée en l'entendant. Elle n'a donc pu s'empêcher de lui faire un câlin. "Tu arrives à rester toi-même et tu amènes quelque chose de différent", a confié Amel Bent. "Quand on est près de toi, on va bien. Tu as cette aura qui fait que sans que tu parles, tu rassures les gens", a ajouté Patrick Fiori, très fier.

Philippe (15 ans)

Il s'est attaqué à une grosse chanson : Bohemian Rhapsody de Queen. Malheureusement lors des répétitions, il ne se lâchait pas assez. Patrick Fiori l'a donc alerté pour qu'il soit plus dynamique. Fort heureusement, il l'a bien écouté, ce qui lui a valu une standing-ovation. "C'est vraiment la claque de ce soir. Et tu as fait ça sans que ce soit de la démonstration", l'a félicité Amel Bent. "Tu es fort. Tu as choisi une voix, tu l'as assumée, tu as été gigantesque", a déclaré Patrick Fiori.

Patrick Fiori a choisir d'emmener Manon en finale. Soprano sauve Philippe.

Résumé des équipes pour la finale

Amel Bent : Ali, Soan

Jenifer : Natihei, Lilou

Patrick Fiori : Antonia, Manon

Soprano : Talima, Philippe