The Voice : Le bébé d'une candidate atteint d'une malformation, hospitalisation et "opération pénible" possible

L'ancienne candidate de The Voice (2014) n'a pas le coeur à la fête en ce moment. Le 7 avril 2022, Manon était de retour à l'hôpital pour son fils Billy (1 mois). En story, elle a expliqué pour quelle raison le frère de Lenny (3 ans) avait de nouveau dû faire un passage aux urgences.

Fin mars, Manon avait dû passer quelques jours à l'hôpital pour son bébé. Une situation sur laquelle elle s'était confiée à sa communauté. Malheureusement, l'histoire se répète puisqu'il a une fois de plus dû être emmené aux urgences hier. Et cette fois, les médecins ont posé un diagnostic. "Je vous avais dit hier que je trouvais qu'il ronflait encore beaucoup. Cette nuit, les biberons ont été difficiles et il ronflait beaucoup donc ce matin je n'ai pas hésité, je suis retournée aux urgences. Quand on est arrivé, ils ne comprenaient pas parce qu'ils trouvaient qu'il n'était pas beaucoup pris et que le nez était vide. Donc ils m'ont envoyée au service ORL pour faire un check-up. Et ils se sont aperçus que Billy avait une malformation du larynx", a expliqué la jeune femme.

Billy a en effet une malformation appelée "laryngomalacie", ce qui veut dire que le larynx revient sur la trachée. Cela entraîne ainsi des problèmes respiratoires, surtout quand les enfants ont des virus comme la bronchiolite ou des reflux, comme a le petit garçon en ce moment. "Il est hospitalisé jusqu'à lundi parce qu'ils veulent, avant de passer par l'étape opératoire, tenter un traitement pour les reflux. Le cartilage du larynx se transforme en os à partir d'un an donc la laryngomalacie part au bout d'un moment. Donc ils voudraient tester le traitement jusqu'à lundi. Si ça marche, on sort, si ça ne marche pas, on sera transféré dans un autre hôpital pour une opération. Apparemment c'est une opération qui est assez pénible. (...) Il faut qu'il respire donc il aurait une anesthésie générale spéciale. Après il resterait un jour en réanimation et un jour à l'hôpital. On verra bien", a poursuivi Manon.

En apprenant la nouvelle, Manon n'a pu s'empêcher de craquer. Comme elle l'a rappelé, elle a été hospitalisée avant d'accoucher, ensuite pour donner naissance à Billy puis pour ce dernier récemment. Elle n'en peut donc plus des hôpitaux mais aussi, d'être aussi souvent éloignée de son fils Lenny qui la "rejette déjà énormément". Malgré tout, elle a tenté de relativiser en se disant que son fils finirait par comprendre pour quelle raison elle s'absentait. En attendant elle n'espère qu'une chose : que Billy se rétablisse pour retrouver son nid d'amour avec toute la famille.