Thierry Ardisson évoque son douloureux combat contre la drogue : "Ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie"

Le 1er février 2022, Thierry Ardisson était l'invité de l'émission Accès Direct, sur France Bleu. Le présentateur de 73 ans est venu faire la promotion de sa nouvelle émission sur France 2 baptisée L'Hôtel du temps. Un programme dans lequel il interviewe des personnalités défuntes (parmi lesquelles Jean Gabin et Dalida), notamment avec la technologie du "Face Retriever". Mais il n'a pas échappé à des questions d'ordre personnel, l'occasion de revenir sur une période très difficile de sa vie, durant laquelle la drogue était bien présente.

C'est sincère et sans filtre que Thierry Ardisson s'est confié sur les ondes de France Bleu sur son passé de consommateur de drogue. Dans les années 60, l'époux d'Audrey-Crespo Mara était disquaire et a "découvert la nuit" dans des "endroits louches" à Cannes notamment. C'est à cette période qu'il a testé la cocaïne et l'héroïne. "Honnêtement, on a été la première génération à avoir la drogue en vente libre. Avant nous, la drogue, l'héroïne, c'était réservé aux jazzmen afro-américains. Personne n'en prenait. Certains prenaient de l'opium, mais ce n'était pas courant", s'est-il souvenu dans Accès Direct.

A l'époque, personne n'était prévenu des conséquences négatives qui pouvaient survenir à la suite de ces consommation tandis qu'aujourd'hui, il est bien précisé que "l'héro c'est très dur d'en sortir" ou que la cocaïne "bouffe la partie blanche du cerveau". Comme de nombreuses personnes, il s'est donc jeté tête la première. Fort heureusement, l'homme en noir a fini par s'en sortir. Du jour au lendemain, il a fait le choix de tout stopper. "Mais c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie. L'héro, au début, on en prend pour être bien, puis au bout d'un moment on en prend pour ne pas être mal", a-t-il toutefois souligné.

Si la plupart des personnes réussissent à sortir la tête hors de l'eau en prenant notamment de la méthadone (comme la candidate de Familles nombreuses Amandine Pellissard), Thierry Ardisson n'a pas souhaité "médicaliser le truc". "Moi j'ai quitté la France, je n'ai pas voulu médicaliser le truc. Je n'ai pas voulu aller à l'hôpital prendre de la méthadone et tout ça. Je ne voulais pas me considérer malade, ce qui était le cas malheureusement. Je suis parti aux États-Unis dans un endroit où j'étais sûr de ne pas en trouver. Mais j'en ai chié pendant trois mois", a-t-il conclu le sujet.

Thierry Ardisson s'est également confié sur la femme de sa vie Audrey Crespo-Mara. Une "fille formidable" qu'il a rencontrée il y a douze ans. "Elle fait beaucoup pour mon bonheur, vraiment elle est exceptionnelle", a-t-il déclaré. Des confidences qui toucheront à coup sûr la présentatrice du groupe TF1 en plein coeur.