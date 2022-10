Thierry (L'amour est dans le pré) quitté par Sylviane : vive émotion et coup de théâtre (SPOILER)

Dans L'amour est dans le pré, Thierry a depuis le début un véritable coup de coeur pour sa prétendante Sylviane. Après le départ de Rémédios, il pensait bien alors pouvoir entamer une belle histoire avec elle. Mais, mordu de sa belle brune, l'agriculteur ne s'attendait pas du tout à ce que ses sentiments ne soient pas réciproques. Sylviane a donc décidé de quitter l'aventure dans l'épisode attendu le 31 octobre prochain sur M6 et déjà disponible sur Salto. "Rémé m'avait expliqué qu'elle avait des sentiments très forts pour toi et une attirance très forte aussi, sans doute plus forte que moi j'ai pour toi. Rémé ressent plus de choses pour toi que moi, donc j'ai laissé tomber", a-t-elle tenté de lui expliquer avant d'annoncer son départ.

Une grande déception pour Thierry qui se projetait déjà dans l'avenir avec Sylviane. Très sensible, l'agriculteur a accusé le coup en retenant ses larmes. "On va s'arrêter là parce que... ça monte", a-t-il réagi avec pudeur. C'est le coeur lourd qu'il s'est ensuite résolu à laisser partir sa prétendante. Quelques jours plus tard, il avait rendez-vous avec Karine Le Marchand pour débriefer de cette seconde aventure, lui qui a déjà été candidat de L'amour est dans le pré il y a sept ans. "Honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense que s'il n'y avait pas eu Rémédios, ça aurait pu le faire", a-t-il estimé. Et de continuer, toujours dans l'incompréhension : "Avec Sylviane, c'était bien, c'était mon coup de coeur, j'étais ravi. Je pense avoir loupé quelque chose, je n'ai pas vu le moment où elle a décroché."

C'était trop rapide et ça m'a freiné

Karine Le Marchand a alors fait venir Sylviane pour avoir le fin mot de cette histoire. "Au niveau sentiments, ce n'est pas monté", a expliqué cette dernière. Et contrairement à ce que pense Thierry, cela n'aurait rien changé si sa rivale Rémédios n'avait pas été là : "Quand on est jeune, ça peut monter très très vite, mais quand on a un certain âge, les sentiments se travaillent. Il faut communiquer, tu n'as pas trop cherché à en savoir plus sur ma vie, mes enfants, tu ne sais pas quel âge ils ont. Je pense, après qu'on se soit fait le bisou, il n'y a pas eu de jeu de séduction, pour moi, c'était trop rapide et ça m'a freiné."

Sylviane a également été refroidie par la maison en construction de Thierry... depuis vingt-six ans ! Un projet qu'il mène en parallèle de son activité déjà prenante d'agriculteur. "Moi, je rêve de partager du temps. Ça fait quelques années que je suis seule parce que j'ai beaucoup bossé et maintenant que je suis à la retraite, j'aspire à quelque chose de tranquille", lui a-t-elle souligné. C'est donc définitivement terminé entre Thierry et Sylviane. Mais Karine Le Marchand réservait une surprise de taille à son candidat favori. En effet, bien décidée à lui faire rencontrer une bonne fois pour toutes l'amour, elle lui a donné sa troisième chance ! "Tous ses courriers sont pour toi, lui a-t-elle assuré en lui livrant une pile d'enveloppes. On peut t'accompagner, si tu as peur de te tromper, tu peux compter sur nous. (...) Tu vas prendre ton courrier et moi je te vois au bilan, peut être ne seras-tu pas seul mais ne te presse pas !". Affaire à suivre...