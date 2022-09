Thierry (L'amour est dans le pré) embrasse (déjà) une prétendante : rappel à l'ordre de Karine Le Marchand

Dans cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont l'occasion de suivre la quête amoureuse de Thierry. À l'issue de ses speed-datings, le viticulteur de 65 ans avait décidé de convier Rémédios, appelée Rémé, une jolie blonde divorcée et seule depuis 20 ans, et Sylviane, une brune retraitée depuis 2 ans, à passer quelques jours chez lui à la ferme. Dès son arrivée, la compétition était lancée pour Rémé. Elle n'a en effet pas perdu de temps pour tenter de se démarquer et réaffirmer ses bonnes intentions envers Thierry. Quitte à y aller un peu fort à son goût, voire même à l'effrayer. "Rémédios ne comprend pas qu'elle va trop vite, moi il me faut du temps. Il y a deux participantes, elle n'est pas seule", avait-il confié dans le précédent épisode.

Et justement, la deuxième prétendante Sylviane n'avait pas tardé à débarquer chez lui à son tour. A peine ses valises posées que Thierry était sous son charme. D'ailleurs, au lendemain de son arrivée, il a même décidé de concrétiser les choses avec elle. Dans l'épisode de ce lundi 19 septembre, de premiers bisous sur la bouche ont été échangés entre l'agriculteur et Sylviane. "Je lui ai fait un bisous sur la bouche. J'étais content", s'est-il réjouit après coup face caméra. Même sentiment du côté de la jolie brune, quoiqu'un brin plus sur la réserve : "Ca me fait des papillons. Ça me plaît et ça me gêne aussi parce que c'est rapide. C'est le lendemain quoi, j'aurais peut être attendu deux jours. Il faut laisser le temps agir, apprendre à se connaître."

Un conseil que Thierry ne ferait pas mal de suivre, lui qui a déjà beaucoup souffert de son emballement il y a sept ans, lorsqu'il avait craqué pour Annick sans penser qu'elle n'était pas sincère avec lui. Tout de même désireux de ne pas reproduire les mêmes erreurs, l'agriculteur a eu le bon sens de contacter par téléphone celle qu'il appelle sa "marraine", Karine Le Marchand. Désormais au courant du rapprochement entre lui et Sylviane, l'animatrice lui a alors rappelé la présence de Rémédios et lui a soigneusement conseillé de lui donner sa chance tout en arrêtant de jouer avec le feu. Des mots bienveillants que semble avoir bien pris en compte Thierry.