Thierry (L'amour est dans le pré) effrayé par une de ses prétendantes, une scène très gênante dévoilée

Cette année dans L'amour est dans le pré, Thierry fait son grand retour, sept ans après sa première participation. À l'époque, il avait craqué pour Annick et pensait avoir trouvé en elle la femme de sa vie. Malheureusement, la blonde séductrice avait décidé de le quitter subitement, le laissant alors complètement déprimé. Le viticulteur de 65 ans avait même perdu 20 kilos.



Pour sa deuxième chance dans l'émission, Thierry a souhaité faire les choses bien différemment en revoyant ses exigences. À l'issue de ses speed-datings, ce sont donc Rémédios, appelée Rémé, une jolie blonde divorcée et seule depuis 20 ans, et Sylviane, une brune retraitée depuis 2 ans, qui ont été choisies pour passer quelques jours chez lui à la ferme. Dans l'épisode de ce lundi 12 septembre, les téléspectateurs ont justement suivi leur arrivée respective.

Et dès le départ, pour Rémé, la compétition était lancée. En arrivant la première, elle a prouvé qu'elle était bien décidée à se démarquer. Pour cela, elle a offert à Thierry une ribambelle de bons petits plats et desserts faits maison. Elle a par ailleurs profité de sa courte avance sur sa rivale pour réitérer ses bonnes intentions envers Thierry et son coup de coeur pour lui. "Tu sais quoi ? Tu me plais", lui a-t-elle lâché, rendant quelque peu mal à l'aise notre agriculteur plutôt réservé. Rémé ne s'est pas arrêtée là et lui a même demandé de se projeter et d'envisager de l'embrasser. "On n'est pas intime encore, attend", lui a-t-il alors rappelé, gêné par la situation. Thierry a même ajouté que sa prétendante lui faisait "peur". "Rémédios ne comprend pas qu'elle va trop vite, moi il me faut du temps. Il y a deux participantes, elle n'est pas seule", a-t-il confié en aparté un peu plus tard.

D'ailleurs, Sylviane a fini par les rejoindre. Un soulagement pour Thierry qui se sentait "piégé". Et au bout de quelques minutes de discussion seulement, sa préférence se dégageait déjà. "J'ai vraiment un coup de coeur pour Sylviane. J'ai envie de me rapprocher. Ce que j'aime chez elle c'est sa discrétion, elle n'est pas au taquet ni dans la démonstration", a-t-il jugé. Tout le contraire de Rémédios donc...