L'amour est dans le pré : Une ex-prétendante en dépression à cause de l'émission, son calvaire dévoilé

Depuis le 22 août dernier, les téléspectateurs de M6 peuvent découvrir L'amour est dans le pré 2022 chaque lundi. L'occasion de retrouver Thierry. Le viticulteur et arboriculteur en Provence-Alpes-Côte-d'Azur de 65 ans a participé à l'émission en 2015 et son aventure s'est terminée par une grosse déception amoureuse. Son ancienne relation avec Annick a sans surprise été évoquée, un coup dur pour la principale intéressée.

Lors de sa première expérience, Thierry accordait beaucoup d'importance au physique. Il souhaitait rencontrer une femme "blonde aux yeux bleus", fan des imprimés léopard. Et l'ancien mannequin Annick lui a directement tapé dans l'oeil. Leur histoire n'a malheureusement pas duré, une rupture très mal vécue par l'agriculteur. Il avait notamment perdu 20 kilos. La prétendante avait donc reçu des critiques virulentes et des insultes. Une situation difficile à vivre à l'époque.

Et si tout semble aller pour le mieux pour elle depuis le début de la diffusion de L'amour est dans le pré 2022 à en croire ses photos (souvent sexy) postées sur Instagram, il n'en serait rien. Selon une source qui s'est confiée au magazine Public (édition du 2 septembre), Annick n'apprécie pas l'image qu'elle véhicule à cause de sa participation à l'émission et qui est de nouveau d'actualité avec la participation de Thierry à la nouvelle saison. "Ca l'a fait encore souffrir à chaque diffusion", est-il précisé. La charmante blonde qui s'est mariée pour de faux aurait fait une dépression. C'est grâce à un coach mental qu'elle aurait réussi à sortir la tête de l'eau. Une histoire qu'elle songerait à raconter dans un livre.

Elle ne pourra en tout cas pas compter sur Thierry ni Karine Le Marchand, qui sont toujours en colère contre elle, pour la soutenir. Espérons pour l'agriculteur que sa dernière aventure lui a permis de tourner la page. Cette année, pour ne pas reproduire la même erreur, il a demandé à ce que les photos des prétendantes soient séparées de leur courrier. A l'issue du speed-dating, il a convié Sylvianne et Rémédios à passer quelques jours sur son exploitation.