Thomas Middleditch célibataire : l'acteur divorce après quatre ans de mariage

Ils s'étaient dit "oui" pour l'éternité... mais cette éternité n'aura duré que quatre ans. Thomas Middleditch et Molly Gates ont décidé de se séparer. L'épouse du comédien a rempli les papiers nécessaires auprès de la cour le 28 mai 2020, précisant que la rupture datait officiellement du 22 mai dernier. Comme elle le détaille dans ces documents, malicieusement obtenus par le magazine People, des "différends insurmontables" seraient à l'origine de cette triste initiative. "Ils restent très proches et vont rester bons amis", raconte toutefois une source du média américain. Par la même occasion, la costumière demande une pension alimentaire.

Les amoureux s'étaient fiancés en juin 2015, puis mariés le 22 août 2015. Et on peut dire qu'ils avaient mis toutes les chances de leur côté. Dans une interview accordée il y a quelques mois au sulfureux Playboy, Thomas Middleditch expliquait que Mollie et lui formaient un couple libre. "Après le mariage, j'ai lui ai dit que j'étais désolé mais qu'on devait devenir 'non traditionnel', précisait-il. Plutôt que de m'envoyer bouler, elle m'a dit qu'on allait voir ce qu'on pouvait faire. Honnêtement, changer de partenaire a sauvé notre union. On a des rythmes différents, on se dispute toujours à ce propos, mais c'est toujours mieux que de se sentir seul et incompris." Cette solution n'aura hélas été que temporairement efficace.

Après coup, Thomas Middleditch avait regretté ces révélations. "J'aurais aimé pouvoir effacer tout ça, regrettait-il dans le podcast podcast The Last's Laugh du Daily Beasts. J'ai appris à garder les choses pour moi. Mais ce fut une expérience douloureuse." Son couple ouvert ne lui a pas apporté que des déconvenues. Le comédien avait croisé le scénariste Zach Shields dans un club échangiste... et ils avaient tous deux travaillé ensemble sur le film Godzilla 2 : Roi des monstres de Michael Dougherty après s'être vus nus. C'est déjà ça...