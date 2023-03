Thomas Ramos : La star du XV de France marié à une très jolie blonde, touchée par une terrible maladie

Chaque année, c'est le match que les amateurs de rugby attendent avec le plus d'impatience. Ce 11 mars, le XV de France affronte l'Angleterre pour le compte du Tournoi des 6 Nations. Une rencontre capitale puisque les deux équipes sont encore en course pour l'emporter dans cette compétition plus serrée que jamais. Si le match, que l'on surnomme le crunch, se joue en terre anglaise, les joueurs de Fabien Galthié peuvent compter sur de grosses individualités pour faire la différence, à commencer par Antoine Dupont et Damian Penaud. Mais ce ne sont pas les seuls joueurs à pouvoir faire basculer le match, puisque l'arrière des Bleus, Thomas Ramos, est devenu un rouage essentiel de la machine tricolore.

Originaire de Mazamet, une petite commune du Tarn, l'arrière de 27 ans a fait toutes ses classes au Stade toulousain, dont il est l'une des stars aujourd'hui, au côté de Romain Ntamack. Plutôt discret dans le privé, Thomas Ramos est un homme heureux et marié à la belle Sophie, qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant. Une cérémonie qui a eu lieu le 30 juillet 2022, comme le rugbyman l'a dévoilé sur son compte Instagram en partageant plusieurs belles photos de ce moment qui s'est tenu dans un château situé au sud de Toulouse. Un couple heureux, mais marqué par une maladie qui touche une femme sur dix, l'endométriose.