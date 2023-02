Romain Ntamack héros des Bleus : baiser de l'amour après la victoire avec la belle Lisa

Match à haute pression ce dimanche 26 février au Stade de France pour les joueurs du XV de France, qui affrontaient les redoutables Écossais à la maison. Après une victoire étriquée en Italie et une défaite en Irlande, les joueurs de Fabien Galthié devaient se racheter devant leur public. Un match accroché, mais dans lequel les Bleus ont fini par faire la différence en fin de match pour l'emporter. Une rencontre parfaitement lancée par Romain Ntamack, qui a permis à ses coéquipiers de faire la course en tête en inscrivant le premier essai du match au bout de seulement cinq minutes de jeu.

Une belle victoire pour les Bleus, soutenus par un Stade de France en fusion où l'on a d'ailleurs pu voir du beau monde, à l'image de Laure Manaudou et Jérémy Frérot, venus pour assister au match. Comme le veut la tradition, après la rencontre, les joueurs ont pu voir leurs familles, venues les soutenir au bord du terrain. C'est notamment le cas de Romain Ntamack, qui a eu la chance de voir sa compagne, Lisa Lopez, venir jusqu'à Paris pour l'encourager. Sur son compte Instagram, le beau gosse de 23 ans suivi par près de 360.000 abonnés a publié dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), deux belles photos de cet après-match où il a eu la chance de rejoindre son amoureuse.

Lisa venue avec leurs amis pour soutenir Romain

Sur la première photo, on peut le voir tout sourire avec Lisa et certains de leurs amis, célébrer la belle victoire du XV de France. Sur la seconde, Romain Ntamack est en train de donner un beau baiser à sa chérie et on peut deviner tout l'amour qui les lie. Le beau gosse ajoute simplement, trois emojis coeurs aux couleurs bleu, blanc et rouge de la France. Une belle façon de fêter la victoire et de montrer qu'il est toujours aussi amoureux de la jolie brune, avec qui il vit à Toulouse.

Solide vainqueur des Écossais au Stade de France, Romain Ntamack a eu la chance de compter sur la présence de la belle Lisa, toujours à ses côtés pour le soutenir lors des matchs décisifs !