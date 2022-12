Romain Ntamack avec sa "partner du love" : fin d'année en amoureux avec Lisa

L'année 2022 restera certainement gravée un bon moment dans la mémoire de Romain Ntamack, tant il a explosé aux yeux du monde, dans le sillage d'une équipe de France de rugby exceptionnelle. Au côté de son coéquipier et ami Antoine Dupont, le demi d'ouverture de 23 ans a remporté le Tournoi des Six Nations après un Grand Chelem retentissant. Si sa vie professionnelle a été une franche réussite, c'est également le cas de sa vie amoureuse puisqu'il est en couple avec la belle Lisa Lopez et semble très amoureux. Les deux tourtereaux n'hésitent pas à partager de beaux moments avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux et à quelques heures de la fin d'année, la belle brune vient de publier deux belles photos.

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 20 000 abonnés, Lisa a partagé une photo où on la voit avec Romain Ntamack en train de partager une boisson chaude en extérieur, dans un endroit qui ressemble beaucoup à Disneyland Paris. Sur la seconde photo, les amoureux se rendaient certainement à une soirée déguisée et ils ont décidé de jouer le jeu à fond. Habillé en pilote de ligne, le rugbyman est accompagné par Lisa qui s'est elle glissée dans le rôle d'une hôtesse de l'air. "Partner du love", écrit-elle simplement en commentaire suiv i d'un emoji coeur noir. Une façon de montrer toute la complicité qui lie les amoureux. Le joueur du Stade toulousain n'a d'ailleurs pas mis longtemps à réagir puisqu'il a lui aussi envoyé un emoji coeur blanc à sa belle.