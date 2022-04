Antoine Dupont et Romain Ntamack sur leur 31 au Grand Rex, journée marathon pour "Le Stade"

S'il y un sport qui a le vent en poupe en ce moment dans notre pays, c'est bien le rugby ! Après une magnifique performance lors du Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France et ses joueurs ont atteint une côte de popularité particulièrement importante. Symbole de cette réussite, Antoine Dupont (25 ans) et Romain Ntamack (22 ans) qui sont devenus en quelques mois les deux stars de cette génération dorée qui fait rêver les Français. Désigné meilleur joueur du monde, le premier est plutôt discret sur sa vie tandis que le second n'hésite pas à partager des moments de vie sur les réseaux sociaux avec sa compagne, la sublime Lili.

Récemment, les deux coéquipiers en sélection ainsi qu'en club (ils jouent tous les deux pour le Stade toulousain) étaient présents pour l'avant-première du film Le Stade à Toulouse. Le film, qui retrace la superbe saison 2020-2021 du club du Sud-Ouest, a également eu droit à son avant-première parisienne au Grand Rex. ​​Antoine Dupont et Romain Ntamack étaient les invités de marque d'une soirée qui a vu passer de nombreuses personnalités, à commencer par Jean-Luc Reichmann, venu assister à la projection. "​​​​Un énorme plaisir de partager cette belle soirée avec les amis du Stade toulousain", écrit-il sur une photo où on le voit aux côtés des deux joueurs et de l'entraîneur du club, Ugo Mola. Parmi les invités de marque, on a vu l'acteur François Berléand absolument fan de Rugby, présenter l'équipe du film ou encore le chef star Michel Sarran, très attaché à la ville de Toulouse.