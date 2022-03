Vincent Moscato, papi gaga avec sa petite-fille Calixte pour une grande première !

La passion pour le rugby, Vincent Moscato est tombé dedans quand il était petit et visiblement il aimerait bien que ce soit la même chose pour sa petite-fille Calixte ! L'ancien rugbyman de 56 ans a fait les beaux jours de plusieurs clubs dans sa carrière et il a même connu les honneurs de la sélection en équipe de France, mais aujourd'hui, c'est à la radio qu'il excelle. Après une très belle carrière, il a su parfaitement rebondir en cumulant les activités d'humoriste et d'animateur radio dans son émission quotidienne sur RMC. Devenu une figure populaire, il a même participé en 2018 à l'émission Danse avec les stars.

Si dans sa carrière professionnelle tout va pour le mieux, la vie de famille du mari de Krystel est elle aussi très épanouie. En couple depuis de nombreuses années avec la belle blonde, Vincent Moscato est l'heureux papa de trois filles de deux femmes différentes. Après avoir marié sa fille Alysée en Corse en septembre 2021, il a eu le bonheur de devenir grand-père suite à l'accouchement de son autre fille, Coraline, au début de l'année. Très attentionné avec la petite Calixte, le grand copain d'Éric Di Meco n'aura pas attendu longtemps avant de faire découvrir l'une de ses passions à sa petite fille.

C'est le premier match de Calixte à Floirac, attention c'est pas pareil là

Dans une publication mise en ligne hier, Vincent Moscato tient dans ses bras la mignonne petite blonde, visiblement toute contente d'être dorlotée par son grand-père. "1er match de rugby pour Calixte", écrit l'ancien sportif en commentaire de la vidéo. "C'est le premier match de Calixte à Floirac (Gironde), attention c'est pas pareil là", lance l'humoriste avant d'embrasser tendrement sa petite-fille. Une petite vidéo qui a visiblement beaucoup plu aux plus de 100 000 abonnés qui suivent son compte Instagram puisque les messages sont tous très bienveillants.