Vincent Moscato enfin grand-père ! Belle photo avec son petit-fils Calixte

Bien connu des amateurs de rugby depuis de nombreuses années, Vincent Moscato s'est rapidement fait un nom dans les médias grâce à sa gouaille et son humour inimitable. Ancien joueur de l'équipe de France, l'homme de 56 ans fait partie des stars de RMC depuis plus de 15 ans. À la tête du Super Moscato Show toute la semaine, il traite l'actualité sportive entouré de consultants de talents à l'image d'Éric Di Meco. À côté de ça, il est également devenu humoriste, sillonnant les routes de France chaque semaine pour y jouer son spectacle. Un emploi du temps très chargé qui ne l'empêche pas d'avoir une vie de famille comblée aux côtés de sa femme Krystel, avec qui il est marié depuis 2011 et avec qui il a eu une petite Paola.

Avant de rencontrer Krystel, Vincent Moscato a été en couple avec une autre femme et il est père de deux autres filles, dont Alysée, qu'il a marié en Corse l'été dernier lors d'un magnifique mariage. Mais c'est son autre fille, Coraline, qui vient tout juste de lui faire le plus beau des cadeaux pour les fêtes de Noël. Comme il l'a dévoilé il y a quelques jours sur son compte Instagram, l'ancien candidat de Danse avec les Stars est devenu grand-père ! L'animateur a partagé à ses presques 100 000 abonnés une photo qui leur a fait bien plaisir. On peut le voir tout sourire, regarder tendrement son petit-fils qu'il tient dans les bras. "Calixte, félicitations à Xavier et Coraline", écrit-il simplement, ajoutant quelques hashtags pour synthétiser son état d'esprit : #grandpere #fierté #heureux #transmission #valeurs #famille.

Une très bonne nouvelle pour l'ancien joueur du Stade français visiblement tout heureux d'être enfin grand-père. Une nouvelle qui a également fait la joie de ses fans puisqu'ils sont plus de 8 000 à avoir liké la publication et les messages de félicitations sont nombreux. "Félicitations aux jeunes parents le bonheur d'être Papi", "Magnifique, félicitations à vous tous" ou encore "Toutes mes félicitations à toi et les parents", les messages vont tous dans le même sens !