Romain Ntamack et Lili : belle escapade en amoureux à Monaco

Le Rocher monégasque était "the place to be" pour les stars du monde entier le week-end dernier. Comme chaque année, le Grand Prix de Monaco attire un nombre très importants de stars qui viennent assister à la course et aux réjouissances qui l'entourent. Cette année encore on a pu voir un nombre très important de personnalités venues d'un peu partout autour du monde. Couplé au Festival de Cannes qui se terminait à quelques kilomètres de là, la Côte d'Azur a encore fait le plein de stars en ce mois de mai.

Parmi elles, plusieurs sportifs ont fait le déplacement, à l'image de Romain Ntamack, le demi d'ouverture du XV de France. Le beau gosse de 23 ans a pris l'avion de Toulouse avec sa compagne Lili pour se rendre dans la principauté de Monaco. Les deux amoureux avaient visiblement réservé un bel endroit avec piscine dans les environs et ils avaient décidé de mener la grande vie. Restaurants très chics avec leurs amis, visite de la ville et de ses plus beaux endroits, tout y est passé !

Le Grand Prix et les boîtes de nuit

Venus également pour le Grand Prix, Romain et Lili ont pu y assister et voir la belle victoire de Sergio Perez, qui a beaucoup contrasté avec la grosse déception de Charles Leclerc. Les deux tourtereaux ont également profité de ce moment de détente pour faire la fête dans une ville où les endroits pour s'amuser sont nombreux ! Après cette belle escapade sur la Côte d'Azur, ils ont pu rentrer chez eux. C'est Lili qui a publié une courte vidéo regroupant les moments forts de ce beau séjour avec leurs amis.

Une préparation idéale pour Romain Ntamack, qui avait certainement besoin de souffler après des derniers mois très intenses. Vainqueur du Grand Chelem avec les Bleus en mars dernier, le grand copain d'Antoine Dupont vit des semaines très agitées et il devra faire preuve d'encore plus d'énergie à l'approche des derniers matchs de la saison du championnat de France de rugby.