Romain Ntamack amoureux de Lili : le couple assorti pour un moment de détente

Si certains pensaient que Romain Ntamack aurait un coup de fatigue après ses exploits avec l'équipe de France, ils se trompaient lourdement. Le demi d'ouverture du XV de France à encore été impression ce samedi avec son équipe du Stade toulousain en Coupe d'Europe. Une nouvelle prestation qui fait du rugbyman de 23 ans l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste. Au côté de son coéquipier et ami Antoine Dupont, le beau brun a été une fois de plus impressionnant, à l'image du dernier Tournoi des Six Nations durant lequel il a permis aux Bleus de faire le Grand Chelem.

Une période magnifique pour le jeune homme, qui doit en plus de l'aspect sportif assurer la promotion du film documentaire sur son club de coeur, Toulouse. Malgré un emploi du temps très chargé, Romain Ntamack trouve toujours du temps pour passer de bons moments avec celle qui fait battre son coeur, Lili. La superbe brune est en couple avec le sportif depuis plusieurs années maintenant et ils vivent ensemble dans la ville rose. Très amoureux, les deux tourtereaux n'hésitent pas à s'envoyer des preuves d'amour sur les réseaux sociaux, comme pour les 23 ans du rugbyman il y a quelques jours.

Romain et Lili, deux "acolytes" dans la ville

Hier, c'était au tour de Romain Ntamack de mettre en avant sa belle histoire avec Lili. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 338 000 abonnés, le coéquipier de Damian Penaud en sélection à publier deux photos de lui et Lili lors d'une belle balade en ville. Sur la photo, les deux amoureux ont choisi une tenue similaire, avec un bel ensemble noir et une paire de chaussure blanche. "Acolyte", écrit simplement le rugbyman en commentaire de sa publication, qui a déjà reçu plus de 60 000 likes en moins de 24 heures. Des photos qui ont beaucoup plu et la compagne de Cyril Baille, Pauline Di Giorgio, y est allée de son petit emoji smiley avec les yeux en coeur.