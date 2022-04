Damian Penaud pacsé ! Le rugbyman passe aux choses sérieuses avec la belle Morgane

La vie est belle pour Damian Penaud ! Le rugbyman du XV de France, récent vainqueur du Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, vient de vivre une très belle journée. Au terme d'un parcours sans faute, l'équipe de Fabien Galthié a réussi le Grand Chelem en venant à bout de l'Angleterre au Stade de France pour son dernier match. Une magnifique performance pour les Français qui peuvent compter sur un groupe très talentueux, à commencer par la charnière Antoine Dupont et Romain Ntamack. Parmi les joueurs qui se sont révélés au grand public, outre l'excellent Gabin Villière, on peut dire que l'ailier de Clermont-Ferrand a fait forte impression.

Après ces belles émotions avec la sélection nationale, Damian Penaud avait donc un autre projet très important, mais dans sa vie de couple cette fois-ci. Le beau gosse de 25 ans est en couple depuis plusieurs années avec la sublime Morgane Vernet, une chirurgienne-dentiste installée à Clermont-Ferrand avec son amoureux et les deux tourtereaux viennent de passer une étape importante dans leur couple. Comme ils l'ont annoncé hier sur leurs comptes Instagram, Damian et Morgane se sont pacsés !

À peu près à la même heure, les deux amoureux ont mis en ligne des photos de cette belle et importante journée pour eux. La jolie blonde originaire du sud de la France a mis en ligne deux photos de l'évènement où on la voit au côté de ​​Damian Penaud et le regard qu'elle pose sur lui en dit long sur l'amour entre ces deux-là. "Pour le meilleur et pour le rire", écrit-elle en commentaire, en ajoutant le hashtag "justpacsed" pour signifier que l'évènement vient d'avoir lieu. Sur son compte Instagram, le coéquipier de Cyril Baille et Julien Marchand en Bleus a également publié une belle photo de cette journée avec en commentaire "Pacs day".