France - Angleterre : Julien Marchand, l'amour fou depuis plus de 12 ans avec sa belle Laurena

C'est le match décisif qui peut faire basculer la saison de l'équipe de France de rugby. En cas de victoire ce soir face aux Anglais dans le fameux Crunch (nom donné à cette rencontre), les Bleus réussiraient un tournoi parfait et le premier Grand Chelem depuis 2019. En cas de défaite, le bilan serait mitigé et à un an de la Coupe du monde en France, les doutes pourraient poindre sur cette très belle, mais jeune équipe. Pour y arriver, les Français peuvent compter sur plusieurs points forts à commencer par sa charnière de feu composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack. Autre spécialité française, la mêlée et son pack d'avant composé notamment de Cyril Baille et surtout de Julien Marchand, désigné homme du match lors de la victoire face au Pays de Galle la semaine dernière.

Véritable force de la nature, Julien Marchand est une des valeurs sûres de cette équipe et à 26 ans, le joueur du Stade toulousain semble avoir atteint sa plénitude. Pour cela, il ne serait pas étonnant que sa compagne, Laurena Lorente y soit pour quelque chose. En effet, le rugbyman partage sa vie depuis maintenant plus de 12 ans avec cette jolie blonde, comme elle l'a indiqué en juillet dernier sur son compte Instagram. "Mon date depuis douze ans", écrit-elle sur une belle photo du couple. La jeune femme de 26 ans indique qu'elle habite elle aussi à Toulouse et qu'elle travaille comme aide auxiliaire de puériculture.