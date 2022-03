France - Angleterre : Gabin Villière, la révélation des Bleus, fou amoureux de Jade

Déjà auteur d'un tournoi plus que réussi, Gabin Villière peut véritablement exploser aux yeux des Français ce soir à 21 heures face aux Anglais dans ce qui s'annonce comme l'un des matchs les plus importants de l'équipe de France depuis un bon moment. Une rencontre qui pourrait permettre aux Bleus de réaliser le Grand Chelem (enchaîner cinq victoires), une performance qu'elle n'a plus réalisé depuis douze ans. Pour se faire, elle pourra compter sur l'immense talent de joueurs comme Romain Ntamack, Antoine Dupont ou encore Damian Penaud, mais il ne faudra pas oublier l'ailier du RC Toulon, qui pourrait de nouveau sortir un match XXL.

Véritable phénomène, Gabin Villière impressionne par son énergie et sa puissance. S'il se montre impitoyable sur les terrains de rugby, le sportif de 26 ans semble bien différent en privé. Comme il le montre sur son compte Instagram, le Toulonnais suivi par plus de 45 000 abonnés est un homme très amoureux. C'est avec une certaine Jade Louvel que le champion est en couple et la première photo qu'il a publiée d'eux remonte à septembre 2019, ce qui signifierait qu'ils sont ensemble depuis plus de deux ans maintenant. La jeune femme, plutôt discrète sur les réseaux sociaux indique qu'elle est assistante marketing produit sur son compte Instagram.