Romain Ntamack en couple avec Lili : la belle brune ravissante en brassière

Ces deux-là vont rapidement devenir l'un des couples les plus populaires du monde du sport. À seulement 22 ans, Romain Ntamack est en couple depuis un long moment avec la très jolie Lili. La première photo des deux tourtereaux remonte au 24 mai 2021 sur le compte Instagram de la jeune femme, suivie par plus de 15 000 abonnés. Depuis, ils vivent une belle relation faite de grands moments, comme la victoire des Bleus du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, avec le Grand Chelem en prime !

Il y a deux jours, le duo assistait à l'avant-première très attendue du documentaire Le Stade, qui revient sur l'exceptionnelle saison du club de Romain, le Stade toulousain. Une soirée de gala où l'on a également pu apercevoir son coéquipier et la star des Bleus, Antoine Dupont. Après cette belle soirée, Lili a décidé de se dévoiler sur son compte Instagram où elle partage régulièrement de jolies photos d'elle et celle mise en ligne hier soir et particulièrement réussie. Sur la photo en noir et blanc, la compagne du rugbyman porte une brassière très ajustée qui lui va à ravir.

Une publication qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisqu'ils sont déjà plus de 3 800 à l'avoir liké et les commentaires soulignent tous la beauté du cliché et de Lili. "Incroyable comme toujours", "Une beauté" ou encore "Tu es toujours aussi jolie", les abonnés sont unanimes ! La jeune femme ajoute un emoji drapeau pirate dont la signification reste encore floue...