Romain Ntamack en couple avec Lili : escapade en amoureux après la victoire des Bleus

On peut dire que Romain Ntamack n'a pas volé ses quelques jours de repos ! Le demi d'ouverture est rapidement devenu un cadre de l'équipe de France et il a permis aux Bleus de parfaitement débuter le Tournoi des Six Nations avec deux victoires convaincantes face à l'Italie et aux redoutables irlandais. Avec son compère de toujours Antoine Dupont, qui évolue également avec lui à Toulouse, le beau gosse de 22 ans fait partie de la nouvelle génération dorée du rugby français. Après ces deux beaux succès, les internationaux français ont le droit à une semaine de repos le week-end prochain, l'occasion pour les joueurs de prendre quelques jours pour se relaxer.

C'est exactement ce qu'a choisi de faire Romain Ntamack, qui a profité de son temps libre pour faire une belle visite culturelle en compagnie de sa chérie, Lili. En couple depuis plusieurs années avec la belle brune, le rugbyman est parti à quelques heures de Toulouse en voiture, du côté de Figueres, en Catalogne. Les amoureux sont allés dans la ville natale d'un certain Salvador Dali, à Figueras. Ils en ont profité pour visiter le superbe musée à la gloire de l'icône locale. C'est dans leurs stories respectives sur Instagram que le couple a dévoilé ce moment à deux. À ses 305 000 abonnés, le sportif a dévoilé une belle photo de Lili devant une grande photo du peintre espagnol.

Romain Ntamack amateur d'art

Visiblement intéressé par l'art et la culture, Romain Ntamack semble très intéressé par la visite du musée. Dans sa story, Lili a publié une photo du joueur en train d'admirer plusieurs portraits de celui qui avait fait d'Amanda Lear sa muse. Très concentré, il montre ainsi que le sport et la culture ne sont pas incompatibles, loin de là !

Un joli moment à deux pour Romain et Lili, qui profitent du temps libre laissé aux joueurs de l'équipe de France pour se cultiver. Un bon moyen de décompresser avant les grosses échéances qui attendent le rugbyman !