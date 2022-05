Romain Ntamack : Sa compagne Lili partage des moments d'intimité en vidéo, pour ses 23 ans

On a l'impression qu'il est déjà là depuis un long moment, mais Romain Ntamack est encore tout jeune ! Le demi d'ouverture du XV de France et de Toulouse est devenu en quelques années un pion essentiel du dispositif de Fabien Galthié chez les Bleus. Avec son compère de toujours Antoine Dupont, il forme l'une des meilleures charnières du monde et ensemble, ils ont remporté le Tournoi des Six Nations avec en prime le Grand Chelem. Une équipe de France qui a fière allure avec des talents comme Gabin Villière et Damian Penaud et qui a donc de beaux jours devant elle vu la jeunesse de son effectif.

Le 1er mai dernier, Romain Ntamack a fêté ses 23 ans et pour l'occasion, il a eu droit à un très beau cadeau de sa compagne, Lili. En couple depuis de longs mois, les deux amoureux sont fusionnels et vivent heureux du côté de Toulouse avec leurs deux chiens. Pour marquer le coup, la jolie brune, qui n'a pas hésité à venir au Stade de France pour assister au sacre de son compagnon, a publié une très jolie vidéo sur son compte Instagram. Suivie par plus de 16 000 abonnés, elle a profité de cette journée spéciale pour partager un touchant montage dédié au jeune rugbyman.

Une belle ode à son compagnon

Sur la vidéo d'une quarantaine de secondes (à retrouver dans le diaporama), on peut voir plusieurs morceaux de vie partagés par les deux tourtereaux. "Joyeux anniversaire à mon être humain préféré", ajoute Lili en bas de la vidéo. Sur les moments choisis, on peut voir Romain Ntamack au volant de sa voiture ou bien encore pendant des vacances à deux. Elle utilise également des archives télévisuelles d'un moment de tendresse au stade pendant l'un des matchs du beau gosse. On peut également voir les deux chiens du couple, qui semblent avoir une importance toute particulière pour eux.

Une vidéo remplie d'émotions et qui montre bien tout l'amour que Lili porte à son chéri. Après des derniers mois bien chargés où il a dû courir les avant-premières, Romain Ntamack va pouvoir profiter au maximum de son anniversaire en compagnie de celle qui partage sa vie.