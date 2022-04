Romain Ntamack en couple avec Lili : pause détente au lit... avec leur chien !

Après l'effort, le réconfort ! Les dernières semaines de Romain Ntamack ont été particulièrement mouvementées puisque le jeune rugbyman de 22 ans a participé au sacre de l'équipe de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Après une magnifique victoire à la maison face aux Anglais, les Bleus de Fabien Galthié ont conclu le tournoi à la première place avec le Grand Chelem à la clé. Un magnifique moment que les joueurs ont vécu en présence de leur famille pour certains. Au sein d'une génération dorée où l'on retrouve Gabin Villière ou encore Julien Marchand, le Toulousain s'épanouit au poste de demi d'ouverture, avec son inséparable compère en club comme en sélection, Antoine Dupont.

Les deux hommes ont assuré la promotion du film Le Stade, qui retrace la magnifique saison du Stade toulousain 2020-2021, dans leur ville, mais également à Paris, où le film a eu le droit à une avant-première au Grand Rex. Avec tous ces déplacements, Romain Ntamack est visiblement un peu usé, du moins si l'on s'en tient aux storys Instagram partagées par sa copine Lili. Sur son compte, où elle est suivie par plus de 15 000 abonnés, la jolie brune a mis en ligne une courte vidéo hier soir sur laquelle on peut voir le rugbyman en train de dormir bien paisiblement. Installé confortablement à côté de celle qui partage sa vie, le coéquipier de Damian Penaud en équipe de France profite d'un moment de répit (à retrouver dans le diaporama).

Romain Ntamack préfère la compagnie de son chien !

Mais visiblement, Romain Ntamack préfère la compagnie de son chien pour s'endormir. Comme on peut le voir sur la vidéo, il est en train d'enlacer l'un de ses deux chiens pendant son profond sommeil. Une image toute mignonne qui montre bien que le champion avait besoin de repos !

En couple depuis plus d'un an avec Lili, Romain Ntamack semble parfaitement épanoui et les deux tourtereaux passent beaucoup de temps ensemble et n'hésitent pas à le montrer sur les réseaux sociaux.