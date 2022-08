Romain Ntamack : Week-end en amoureux avec Lisa à Saint-Jean-de-Luz, le couple radieux

Si le chemin de l'entraînement a été repris depuis plusieurs semaines maintenant, Romain Ntamack profite tout de même de l'été et des beaux jours pour s'offrir de beaux moments avec sa chérie, Lisa Lopez. Il faut dire que le rugbyman sort d'une nouvelle saison exceptionnelle et il a bien mérité quelques jours de repos. Avec l'équipe de France, le joueur de 23 ans a tout raflé, remportant le Tournoi des 6 Nations en faisant le Grand Chelem, pour le plus grand bonheur de celle qui partage sa vie. Une année également marquée par la sortie du documentaire consacrée à son club, le Stade toulousain, pour lequel il a assuré la promotion en venant assister à l'avant-première parisienne.

Après ces mois très chargés, Romain Ntamack est parti se ressourcer plusieurs semaines en Polynésie française, du côté de Tahiti. Un séjour paradisiaque au cours duquel les deux tourtereaux ont pu visiter l'archipel et tous les trésors qu'elle a à offrir. Après ce beau moment à deux, c'est l'heure de retourner à la réalité du quotidien pour le couple, rentré à Toulouse, mais qui a tout de même décidé de s'accorder un week-end bien sympathique à quelques heures de route de chez eux. Très active sur Instagram, la jolie Lisa est suivie par près de 20 000 abonnés et elle aime bien partager des bons de vie avec ceux qui la suivent.

Pour ce beau week-end d'août, les amoureux sont partis en escapade dans le Pays basque et plus précisément à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) pour un séjour très romantique. Comme on peut le voir sur les photos, Romain et Lili se sont baladés dans le centre-ville très typique du Pays basque et le long du port. Pour symboliser ce beau week-end, la belle brune, qui a fait quelques confidences sur sa vie professionnelle récemment, a simplement mis un emoji piment, en référence au fameux piment d'espelette, si typique de la région.