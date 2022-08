Romain Ntamack en couple : sa compagne Lisa dévoile son métier... et son vrai nom !

En quelques mois, ​Romain Ntamack est devenu l'un des nouveaux visages de l'équipe de France de rugby. Au côté de son grand copain Antoine Dupont, le demi d'ouverture du Stade toulousain a porté les Bleus vers un magnifique Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 nations. Une nouvelle génération qui laisse entrevoir le meilleur pour la suite et qui sait également parfaitement maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux. À seulement 23 ans, le jeune rugbyman est déjà suivi par plus de 340 000 abonnés sur Instagram et il n'hésite pas à partager des moments de vie et principalement en compagnie de celle qui fait battre son coeur.

Après une saison particulièrement harassante, Romain Ntamack s'est offert des vacances bien méritées et si son copain Antoine a choisi de rester en Europe en allant en Crète, il a décidé de s'offrir un voyage bien plus exotique. Avec sa chérie, ils sont partis en direction de la Polynésie française. Un voyage de rêve pour le beau gosse et la jolie brune qui partage sa vie et les deux tourtereaux ont partagé de nombreux moments de ce voyage sur Instagram. Rentré il y a quelques jours, le sportif a repris l'entraînement avec son club, tout comme celle qui partage sa vie. Suivie par près de 20 000 abonnés, la jolie brune se fait appeler Lili sur Instagram, mais hier, elle a enfin dévoilé son vrai nom et elle en a profité pour en dire un peu plus sur son activité professionnelle.

Lisa possède déjà une belle carrière dans l'immobilier

Dans sa story, la copine de Romain Ntamack a pris une photo de son bureau sur laquelle on peut apercevoir sa carte de visite et ainsi apprendre qu'elle s'appelle Lisa Lopez. Travaillant dans l'immobilier, elle possède le titre de consultante transaction et travaille pour une entreprise qui s'appelle L'adresse Caré Immobilier. Sur le site de l'agence, il est également mentionné qu'elle est négociatrice vente au sein de cette entreprise basée à Castelmaurou, dans la banlieue toulousaine (photo à retrouver dans le diaporama).

Heureuse au côté de Romain Ntamack, la belle Lisa Lopez possède également une carrière très bien lancée dans l'immobilier !