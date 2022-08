Antoine Dupont s'éclate en Crète : farniente, plongée et piscine pour la star des Bleus !

C'est une nouvelle saison de folie que vient d'achever Antoine Dupont, devenu en l'espace de quelques années une véritable star du rugby. Élu meilleur joueur du monde, le jeune homme de 25 ans fait le bonheur du Stade toulousain depuis plusieurs saisons maintenant et sous son impulsion, l'équipe de France a retrouvé de sa superbe. Aux côtés des nouveaux visages des Bleus comme Damian Penaud ou Cyril Baille, le demi de mêlée a fait forte impression en remportant le Tournoi des 6 Nations en faisant le Grand Chelem. Une campagne triomphale pour un joueur de plus en plus sollicité par les médias et le grand public.

Après ce bel exploit avec les Bleus, on l'a vu un peu partout à la télévision et à la radio pour promouvoir un documentaire sur son club sorti il y a quelques mois maintenant. Une année folle pour Antoine Dupont qui a plus que mérité quelques jours de repos et si son grand copain Romain Ntamack a choisi l'exotisme en partant en Nouvelle-Calédonie avec sa copine Lili, la star des Bleus a décidé de partir un peu moins loin, mais dans un endroit tout aussi beau, la Crète. Actif sur Instagram et suivi par plus de 420 000 abonnés, le beau brun a publié plusieurs photos de cette belle escapade.

Un beau voyage pour relaxer après une dure saison

Sur une première publication mise en ligne il y a trois jours, ​​Antoine Dupont a l'air de prendre du bon temps dans une piscine avec vue sur la mer. Un décor paradisiaque et idéal pour se relaxer après une saison harassante. "Swimming cool", lance-t-il en commentaire. Et les vacances semblent se passer à merveille puisqu'il a partagé d'autres photos il y a deux jours et les activités avaient l'air un peu plus sportives. À bord d'un bateau, il s'est offert une belle sortie en mer, l'occasion de faire un peu de plongée sous-marine, comme il l'a montré sur les clichés. Des publications qui ont visiblement beaucoup plu aux fans du rugbyman, comme à ses amis, à l'image de Jérémy Frérot ou encore du rappeur Oli qui n'ont pas hésité à le taquiner en commentaire.