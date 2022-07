Romain Ntamack et sa ravissante compagne Lili en mode vacances, photos de rêve à Tahiti

La fin de saison a sonné pour les sportifs et si la plupart des footballeurs ont choisi de rester en Europe et de profiter des plages des îles Baléares, à l'image de Cristiano Ronaldo et son grand rival Lionel Messi, pour la star du rugby Romain Ntamack, la destination est bien plus exotique. Après une nouvelle saison de haute volée, le Toulousain de 23 ans a ébloui par son talent les fans de sport. Brillant avec l'équipe de France, il réussit un magnifique Grand Chelem, s'imposant encore un peu plus comme l'une des stars des Bleus. En dehors du terrain, il a également fait parler de lui avec la sortie du documentaire Le Stade consacré à son club le Stade toulousain.

Une année folle pour Romain Ntamack qui a néanmoins pu compter sur le soutien et l'amour de sa copine, Lili, à ses côtés depuis plusieurs années et qui n'a pas hésité à le suivre un peu partout. Installés dans la ville rose, les deux tourtereaux ont décidé de se faire plaisir en partir en vacances à l'autre bout du monde en plein océan Pacifique, en Polynésie française et plus précisément sur l'île de Tahiti. Très actifs sur leurs comptes Instagram respectifs, ils n'ont pas hésité à publier des premières photos de ce voyage qui s'annonce fabuleux. Le rugbyman, suivi par plus de 340 000 abonnés, vient de partager une série de photos qui donne très envie d'être à sa place !

Colliers de fleurs et hôtel de luxe pour le couple

Installés dans un superbe hôtel, les amoureux profitent au maximum des richesses que Tahiti peut offrir. "Premier jour au paradis", écrit le grand copain d'Antoine Dupont en commentaire de trois sublimes photos de lui dans ce lieu paradisiaque. Dans sa story et dans celle de Lili, on peut voir que le couple s'est déjà mis aux coutumes locales en arborant de magnifiques colliers de fleurs tahitiens. Un beau moment à deux pour le couple qui vient tout juste d'arriver, mais Lili a visiblement aussi besoin de moments plus calmes et solitaires, comme elle l'a montré sur son compte. Seule face à l'océan, la jolie brune se montre contemplative face à la beauté du paysage qu'elle a devant elle.