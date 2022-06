Romain Ntamack chouchoute Lili : le rugbyman passe derrière les fourneaux pour sa belle !

Si le Stade toulousain a réussi une saison incroyable l'année dernière, celle-ci est un peu plus poussive. L'équipe d'Antoine Dupont a néanmoins réussi à se qualifier brillamment le week-end dernier pour les phases finales du championnat de France et son demi d'ouverture Romain Ntamack a encore été très bon. Le jeune homme de 23 ans sort d'un Tournoi des Six Nations impressionnant, au même titre que ses coéquipiers Damian Penaud ou Gabin Villière. Après une période assez folle qui l'a vu faire de nombreux déplacements pour les biens du documentaire sur son club, le beau gosse a pu se reposer un peu au côté de son amoureuse, Lili.

Les deux tourtereaux ont récemment profité d'un superbe week-end à Monaco avec des amis pendant la période du Grand Prix de Formule 1 et le couple semble toujours aussi complice. Installés à Toulouse, Romain Ntamack et Lili vivent ensemble avec leurs deux chiens et tout se passe à merveille, comme il nous l'ont encore montré hier. Visiblement, le rugbyman est pour le partage des tâches ménagères et il avait décidé de se mettre derrière les fourneaux pour ce qui ressemblait à un atelier pâtisserie. C'est Lili qui a partagé une photo de ce moment sur son compte Instagram. Suivie par plus de 18 000 abonnés, la belle brune, prête à tout pour supporter son compagnon, a publié dans sa story un cliché de ce moment à deux.

Romain Ntamack futur pâtissier de talent ?

Sur la photo on peut voir Romain Ntamack, très appliqué, en train de remplir un moule à madeleine avec une préparation de pâte qu'il a certainement fait lui-même. À côté, on aperçoit une pâte à tartiner très célèbre qui annonce un goûter très savoureux. Contente de voir son chéri lui préparer un bon petit plat, Lili ajoute un emoji cuisinier et un coeur blanc. Sur la photo, le rugbyman, plus habitué au ballon ovale qu'au robot mixeur, semble apprécier le moment et affiche un petit sourire en coin (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Décidément, Romain Ntamack est un véritable touche-à-tout, aussi à l'aise sur un terrain de rugby que derrière les fourneaux !