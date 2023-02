Diaporama : Romain Ntamack héros des Bleus : baiser de l'amour après la victoire avec la belle Lisa

Sur son compte Instagram, le champion a partagé de belles photos dans sa story, dont une où on le voit avec leurs amis en train de célébrer après la victoire Romain Ntamack et sa compagne, Lisa Lopez © Instagram, Romain Ntamack

Sur la seconde, on peut voir Romain Ntamack et Lisa Lopez en train de s'embrasser tendrement à la fin du match Romain Ntamack et sa compagne, Lisa Lopez © Instagram, Romain Ntamack

Une belle victoire et un beau moment pour Romain Ntamack, qui a pu compter sur le soutien de sa chérie pour aller chercher une belle victoire face l'Ecosse Romain Ntamack et Antoine Dupont - Photocall de l'avant-première du film "Stade" au Grand Rex à Paris. © Coadic Guirec - Veeren / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Veeren

