Laure Manaudou à Paris pour soutenir les Bleus : régalée par son amoureux Jérémy Frérot déguisé en... Astérix !

C'était le match à ne pas rater pour les amateurs de rugby ce dimanche 26 février. L'équipe de France, qui sortait d'une défaite face à l'Irlande, recevait l'équipe d'Ecosse au Stade de France. Une rencontre à gros enjeu et dans laquelle les joueurs de Fabien Galthié s'en sont finalement sortis avec les honneurs. Au bout d'un match très disputé, le XV de France a fini par l'emporter 32 à 21 avec notamment un essai de Romain Ntamack. Une très belle performance qui replace les tricolores au classement de ce tournoi des Six Nations.

Une rencontre qui s'est jouée dans un Stade France plein comme un oeuf et les Bleus ont eu la chance d'être encouragés par des stars, puisque Laure Manaudou et Jérémy Frérot étaient dans les tribunes pour l'occasion. Le couple a donc fait le voyage depuis le bassin d'Arcachon pour se rendre dans la capitale et assister au match. Sur son compte Instagram, l'ancienne nageuse de 36 ans aime bien partager des moments de vie avec ses abonnés et c'est exactement ce qu'elle a fait hier. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), la mère de trois enfants a publié une photo où l'on peut voir qu'elle se trouve au match avec son mari et des amis à eux.

Jérémy Frérot se déguise en Astérix pour soutenir les Bleus !

Sur le cliché, Laure Manaudou indique qu'elle se trouve au Stade de France et on peut voir Jérémy Frérot à côté de trois autres hommes, tous habillés en personnages de la bande dessinée Astérix et Obélix ! On peut voir que le frère du chanteur de 32 ans, Lucas est également présent. Bière à la main, l'ancien membre du duo Fréro Delavega est habillé en Astérix pour soutenir les Bleus. Une belle sortie en amoureux pour Laure Manaudou et Jérémy Frérot, qui se sont rendus jusqu'à Paris pour assister à ce match. On imagine que leur fils Lou (5 ans) aurait certainement aimé être là, lui qui est passionné de rugby.

Une présence qui a certainement porté chance aux Bleus, qui ont fini par l'emporter face à de redoutables Ecossais !